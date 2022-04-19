Эксперты: договоры займа рекомендовано оформлять через нотариуса

Федеральная нотариальная палата напомнила о возможности взыскивать долги в упрощенной форме с помощью нотариусов. Сделать это можно без суда и в дистанционной форме. Главное условие: договор займа должен быть оформлен через нотариуса.

В период, когда экономическая ситуация выглядит, скажем так, непростой, кто-то лишается работы, кто-то — привычного дохода, необходимо грамотное юридическое поведение, — цитирует «Российская газета» члена Ассоциации юристов России, адвоката Вячеслава Голенева. — Сложно спрогнозировать, как скажутся экономические трудности на людях, с которыми вас связывают финансовые отношения.

По его словам, чтобы не оказаться заложником чужих проблем или жертвой обмана, важно особенно внимательно подходить к вопросу закрепления тех ил иных договоренностей и знать об инструментах, защищающих от неприятных сюрпризов со стороны контрагента.

Первый и, казалось бы, очевидный совет всем тем, кто идет на сделку, подразумевающую исполнение финансовых обязательств, — не надеяться на устные договоренности. До сих пор многие считают «бумажные» договоры ненужной формальностью, особенно когда речь идет о том же займе для родственника или близкого друга.

На практике столь безграничное доверие нередко заканчивается плачевно: заемщик игнорирует оговоренные сроки, кредитор годами ждет возврата долга, со временем изначальные условия и вовсе забываются, а попытки призвать должника к совести не приносят желаемого результата.

Не лучше обстоит дело и у тех, кто одалживает деньги «под расписку». Такая бумага лишь подтверждает факт передачи средств от одного лица другому и не может быть приравнена к договору. Даже если кредитор решит пойти в суд, легкой дороги не будет. Одной расписки для победы может оказаться недостаточно.

Наиболее надежным и безопасным для обеих сторон вариантом закрепления договоренностей, связанных с деньгами, является заключение договора в нотариальной форме, — подчеркивают юристы.

Важное преимущество: нотариальная печать на договоре дает возможность решить долговой спор через так называемую исполнительную надпись нотариуса, то есть быстро, эффективно и без суда.

Для получения исполнительной надписи можно обратиться в любую удобную нотариальную контору либо запросить ее онлайн через портал notariat.ru, — рассказывают в Федеральной нотариальной палате.

Далее документы с исполнительной надписью нужно направить судебным приставам или напрямую в банк, где находятся счета должника. И все будет взыскано.