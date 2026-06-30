Эксперты: доля льготной ипотеки к концу года сократится до 50%

Аналитики агентства считают, что выравнивание выдачи льготной и рыночной ипотеки — это один из главных признаков того, что ипотечный рынок возвращается к рыночной модели. В последние годы на рынке доминировали льготные программы.

Доля льготного ипотечного кредитования сокращалась на протяжении года. В январе 2026 года она составляла 82%, в феврале на снизилась до 60%, в марте показатель опустился до 58%, а в апреле он составил 56,4%.

Среднемесячный объём выдачи ипотеки к концу года превысит 450 млрд рублей даже если ключевая ставка будет на уровне 13% годовых, ожидают аналитики. Согласно прогнозу НКР, в 2027 году рост доли рыночной ипотеки продолжится. Льготные ипотечные программы станут более адресными и будут выполнять социальную функцию.

В НКР ожидают, что по итогам года российские банки выдадут 1-1,1 млн жилищных кредитов. Это на 10-15% превышает показатель 2025 года. Объем выдачи ипотеки составит 4,7-5,1 трлн рублей. За год он увеличится на 7-14%. Средняя сумма ипотеки сохранится на уровне 4,4-4,6 млн рублей.

источник: ЦИАН