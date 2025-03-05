Эксперты говорят о возможном плавном снижении ипотечных ставок

Напомним, Сбер 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 п.п. Минимальная ставка по кредитам на новостройки снижена до 28,2% годовых, ставка по ипотеке на вторичное жильё — до 27,6% годовых. В ВТБ допустили снижение ставок по рыночной ипотеке, при этом банк уменьшил ставки по комбинированным ипотечным продуктам.

В ближайшие месяцы на рынке будет происходить плавное снижение ипотечных ставок, считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Оно не окажет заметного влияния на рынок, отмечает спикер. По его словам, рыночная ипотека не станет более доступной, так как ставки снизятся незначительно. Банки просто ретранслируют свои ожидания смягчения денежно-кредитной политики Центробанка, объяснил эксперт. Ощутимое ставок начнётся, когда ЦБ запустит цикл снижения ключевой ставки. По прогнозу Беликова, ставки опустятся ниже заградительного уровня через полтора-два года.

Банки видят, что ключевая ставка стабильна, поэтому смягчают условия выдачи ипотеки, отметил эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. Они готовы вернуться к разнице менее 7% п. п. между ключевой ставкой и рыночными ставками по ипотеке. По мнению эксперта, движение в сторону снижения ставок будет продолжаться, примеру Сбера и ВТБ последуют другие банки. Если ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне до осени, банки будут плавно снижать ставки — по одному проценту в месяц. По прогнозу Гордейко к осени ставки по рыночной ипотеке могут снизиться до 23% годовых.

источник: ЦИАН