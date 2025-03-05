Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Эксперты говорят о возможном плавном снижении ипотечных ставок
Новости Республики
Эксперты говорят о возможном плавном снижении ипотечных ставок
фото: shutterstock_1443807920

Эксперты говорят о возможном плавном снижении ипотечных ставок

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:40 05.03.2025

Банки будут снижать ставки по рыночной ипотеке вслед за Сбером и ВТБ, считают эксперты рынка, опрошенные РИА Недвижимость. Плавного снижения ставок можно ожидать, если Центробанк сохранит ключевую ставку на текущем уровне либо снизит её.

Напомним, Сбер 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 п.п. Минимальная ставка по кредитам на новостройки снижена до 28,2% годовых, ставка по ипотеке на вторичное жильё — до 27,6% годовых. В ВТБ допустили снижение ставок по рыночной ипотеке, при этом банк уменьшил ставки по комбинированным ипотечным продуктам.

В ближайшие месяцы на рынке будет происходить плавное снижение ипотечных ставок, считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Оно не окажет заметного влияния на рынок, отмечает спикер. По его словам, рыночная ипотека не станет более доступной, так как ставки снизятся незначительно. Банки просто ретранслируют свои ожидания смягчения денежно-кредитной политики Центробанка, объяснил эксперт. Ощутимое ставок начнётся, когда ЦБ запустит цикл снижения ключевой ставки. По прогнозу Беликова, ставки опустятся ниже заградительного уровня через полтора-два года.

Узнайте больше:  Крымчане продолжают отдавать деньги мошенникам. Миллионы рублей, между прочим

Банки видят, что ключевая ставка стабильна, поэтому смягчают условия выдачи ипотеки, отметил эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. Они готовы вернуться к разнице менее 7% п. п. между ключевой ставкой и рыночными ставками по ипотеке. По мнению эксперта, движение в сторону снижения ставок будет продолжаться, примеру Сбера и ВТБ последуют другие банки. Если ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне до осени, банки будут плавно снижать ставки — по одному проценту в месяц. По прогнозу Гордейко к осени ставки по рыночной ипотеке могут снизиться до 23% годовых.

источник: ЦИАН 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Россия

Крым и Россия
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x