Эксперты: как налоговая находит серых арендодателей

Федеральная налоговая служба тщательнее подходит к проверкам арендодателей, рассказала старший налоговый консультант TaxCompliance Анастасия Аржанова. Этому способствует цифровизация и автоматизация контроля. ФНС больше не ограничивается выборочными проверками по жалобам недовольных соседей. Обилие источников информации позволило перейти к системному анализу данных.

ФНС в автоматическом режиме получает сведения о поступлениях средств на счета и карты физических и юридических лиц и выделяет регулярные поступления, характерные для аренды. Также налоговая изучает крупные порталы с объявлениями о недвижимости. Порталы объявлений не обязаны предоставлять данные об арендодателях в ФНС, уточнили агентству в пресс-службе Циана. Аржанова отметила, налоговики могут самостоятельно изучить объявления и сопоставить полученные сведения с данными о доходах собственника.

Росреестр и МВД — важные источники информации для налоговой, говорит Аржанова. С 1 октября 2024 года Росреестр должен предоставлять в Федеральную налоговую службу данные о зарегистрированной недвижимости, правах и сделках с ней, владельцах недвижимости.

Квартир с зарегистрированным договором аренды, по которой не подаётся налоговая декларации и не платится налог, попадает в поле зрения налоговой службы, говорит старший юрист группы «Гришин, Павлова и партнёры» Максим Качнов.

Нередки внимание налоговых органов привлекает сам факт владения несколькими квартирами, говорит Аржанова. Если у человека более двух квартир, он попадает в зону повышенного внимания налоговой автоматически.

Обиженные арендаторы и недовольные соседи остаются важным источником информации для налоговой, говорит глава департамента аренды агентства недвижимости «Миэль» Мария Жукова. Обращение или жалоба — это сигнал для проверки собственника квартиры. Аржанова отметила, что налоговые инспекторы не проводят массовые поквартирные рейды. Однако при наличии оснований назначается выездная налоговая проверка. Минфин даже рекомендовал региональным и муниципальным органам власти запустить горячие линии для жалоб на нелегальную сдачу квартир, добавил Качнов.

Эксперты рекомендуют арендодателям легализовать свои доходы, выбрав один из действующих налоговых режимов. Это уплата НДФЛ по ставке 13-15%, ИП с упрощённой или патентной системой налогообложения либо налог на профессиональный доход.

источник: ЦИАН