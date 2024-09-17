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Эксперты: когда и на сколько вырастут ставки по рыночной ипотеке

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:37 17.09.2024

Банки поднимут ставки по рыночной ипотеке после увеличения ключевой ставки до 19%. Это произойдёт до конца следующей недели, сообщил финансовый эксперт, аналитик Виталий Калугин в беседе с корреспондентом Циан.Журнала.

Обычно повышение рыночных ставок происходит с понедельника следующей недели после решения ЦБ об увеличении ключевой ставки. Думаю, что максимум до конца следующей недели ставки по рыночной ипотеке обновятся на сайтах крупнейших банков. Предположу, что повышение составит от 1 до 1,5 п.п., но никак не больше, — заявил Виталий Калугин.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова считает, что после очередного ужесточения политики Банка России рыночные ставки по ипотеке могут составить более 21% годовых.

Пересмотр будет зависеть от того, как скоро произойдет переоценка облигаций федерального займа (государственные ценные бумаги, которые выпускает Минфин — прим. Циан.Журнал), — пояснила эксперт.

Также она добавила, что пиковые значения как по ключевой ставке, так и по рыночным ипотечным ставкам еще не достигнуты.

ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 20% годовых в октябре. Соответственно, это также отразится на рыночных ставках, — заключила Анна Землянова.

источник: ЦИАН 

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