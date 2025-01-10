Эксперты: количество вакансий с требованием о высшем образовании увеличилось почти на 20%

Аналитики Авито Работы изучили, как менялся спрос российских работодателей на сотрудников с высшим и средним специальным образованием в 2024 году. По данным платформы, в целом по России спрос на специалистов с высшим образованием вырос на 19% год к году, а на сотрудников со средним специальным — на 9%.

Аналитики отметили, что требование к высшему образованию все чаще упоминается в вакансиях специалистов различных сфер деятельности. В ТОП попали консультанты (+164%), техники (+106%) и менеджеры по персоналу (+94%). Наиболее высокооплачиваемой вакансией с требованием о высшем образовании стала профессия стоматолога: средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на эту позицию достигла 214 773 рублей в месяц. Важно отметить, что наличие высшего образование у стоматологов является обязательным требованием, в связи с чем рост количества вакансий с его упоминанием совпадает с увеличением спроса на этих медицинских специалистов в целом.

Профессии с наибольшим приростом вакансий, где требуется наличие высшего образования у соискателя

Профессия Динамика вакансий с требованием о высшем образовании, %, 2023/2024 Средняя предлагаемая зарплата, руб., полный день, 2024 Консультант +164% 47 893 Техник +106% 59 982 Менеджер по персоналу +94% 55 350 Стоматолог +83%* 214 773 Специалист по закупкам +80% 59 939

* — динамика увеличения числа вакансий с упоминанием высшего образования совпадает с общим спросом на данных специалистов

Вакансии для специалистов со средним специальным образованием также демонстрируют значительный рост. Наибольшая динамика отмечена среди штукатуров (+232%), штамповщиков (+179%) и монолитчиков (+169%). На самые высокие зарплатные предложения с указанным уровнем образования могут рассчитывать соискатели на позицию бурильщика — за 2024 год они составили 160 893 рублей в месяц при полной занятости.

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