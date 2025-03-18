Эксперты: мощность DDoS-атак на Россию увеличилась в 3,5 раза за год

Кибербезопасность должна оставаться приоритетом для всех организаций, особенно тех, которые обрабатывают критически важные данные или предоставляют значимые услуги, напомнили в Госдуме.

Мощность кибератак типа DDoS на российские структуры выросла в 3,5 раза за 2024 год в сравнении с показателями 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные группы компаний «Солар» (дочерняя структура «Ростелекома»).

В общей сложности в 2024 году было зафиксировано, по данным «Солара», 508 тыс. DDoS-атак на российские структуры. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году, однако в 1,5 раза меньше, чем в 2022 году. Максимальная продолжительность атаки сократилась в восемь раз в сравнении с 2023 годом, составив 36 дней.

Рост мощности DDoS-атак в прошлом году с наибольшей долей вероятности можно объяснить увеличением доступности и улучшением технического оснащения ботнетов, находящихся в распоряжении хакеров, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Сегодня киберпреступники всё чаще используют распределённые сети заражённых устройств, что позволяет им проводить более мощные и скоординированные атаки. Увеличение количества таких атак почти в два раза по сравнению с 2023 годом подтверждает, что хакеры становятся более активными, находя новые пути для реализации своих целей, — отмечает он.

Сокращение максимальной продолжительности атак до 36 дней, что в восемь раз меньше, чем в прошлом году, также является показательным.

Хакеры переходят от долгосрочного подавления к высокоинтенсивным и целевым атакам, направленным на структуры с недостаточной защитой. Это позволяет им нанести значительный ущерб за короткое время и избежать эффективного противодействия. Такой подход также свидетельствует о том, что злоумышленники адаптируются к улучшению систем защиты и нацеливаются на наиболее уязвимые сегменты, — пояснил Немкин.

Основной вывод из этих данных заключается в том, что кибербезопасность должна оставаться приоритетом для всех организаций, особенно тех, которые обрабатывают критически важные данные или предоставляют значимые услуги.

Инвестиции в системы защиты, использование современных средств фильтрации трафика, а также внедрение комплексных стратегий противодействия DDoS-атакам — это необходимые меры для снижения рисков. Кроме того, важна оперативная аналитика и мониторинг, которые позволят быстрее реагировать на новые угрозы и предотвращать потенциальный ущерб, — посоветовал депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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