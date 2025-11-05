Прямо сейчас:
Эксперты: мошенники усложняют схему обмана россиян
иллюстрация: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:47 05.11.2025

Телефонные мошенники в этом году особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов. По данному сценарию злоумышленники уговаривают перевести деньги на безопасные счета или сообщить коды подтверждения, используя новую схему звонков. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.

При этом сейчас схема аферистов стала более изощренной и осуществляется в несколько этапов, разъяснил специалист. По его словам, мошенники уже не совершают напрямую звонки от имени полиции, обман начинается с чего-то безобидного из серии звонок от домофонной компании или курьера.

После этого идет вторая волна атаки, когда человеку звонят от имени Роспортебнадзора или Росфинмониторинга и говорят: «Вам звонили мошенники? Успокойтесь, мы сейчас вам поможем. Ваши счета в безопасности!» И потом звонят в третий раз из ФСБ, МВД или Центробанка, когда сообщают, что все-таки деньги не в безопасности, их нужно защитить, перевести на безопасный счет, выполнив такие-то инструкции. Чаще всего в эту схему добавляют истории про то, что на клиента банка оформлена какая-нибудь доверенность и этими деньгами может быть финансирован терроризм, — рассказал подробности Игорь Серегин.

Специалист также назвал главные отличия звонков мошенников от реальных сообщений организаций.

Звонок от банковской организации поступает в момент, когда вы что-то делали в приложении, что-то совершали, потом получили какое-то уведомление — после этого звонок из банка нормален, рационален… Если вы ничего не делали, смотрели кино и вдруг вам звонят от имени Росфинмониторинга, банка, ФСБ, МВД, конечно, это с большой вероятностью мошенники», — отметил он.

Накануне россиян предупредили, что фиктивные интернет-магазины и «одностраничники», имитирующие ресурсы именитых брендов, создают мошенники в преддверии так называемых «черных пятниц» и «киберпонедельников».

Кроме того, аферисты активно продвигают вредоносные приложения и боты в мессенджерах, с помощью которых якобы можно следить за скидками и получать эксклюзивные промокоды.

источник: РИА Новости Крым 

