Эксперты: мошенники усложняют схему обмана россиян

При этом сейчас схема аферистов стала более изощренной и осуществляется в несколько этапов, разъяснил специалист. По его словам, мошенники уже не совершают напрямую звонки от имени полиции, обман начинается с чего-то безобидного из серии звонок от домофонной компании или курьера.

После этого идет вторая волна атаки, когда человеку звонят от имени Роспортебнадзора или Росфинмониторинга и говорят: «Вам звонили мошенники? Успокойтесь, мы сейчас вам поможем. Ваши счета в безопасности!» И потом звонят в третий раз из ФСБ, МВД или Центробанка, когда сообщают, что все-таки деньги не в безопасности, их нужно защитить, перевести на безопасный счет, выполнив такие-то инструкции. Чаще всего в эту схему добавляют истории про то, что на клиента банка оформлена какая-нибудь доверенность и этими деньгами может быть финансирован терроризм, — рассказал подробности Игорь Серегин.

Специалист также назвал главные отличия звонков мошенников от реальных сообщений организаций.

Звонок от банковской организации поступает в момент, когда вы что-то делали в приложении, что-то совершали, потом получили какое-то уведомление — после этого звонок из банка нормален, рационален… Если вы ничего не делали, смотрели кино и вдруг вам звонят от имени Росфинмониторинга, банка, ФСБ, МВД, конечно, это с большой вероятностью мошенники», — отметил он.