Эксперты: начинать реформу ОСАГО необходимо с увеличения лимитов выплат

Эксперты страхового рынка и представители Российского Союза Автостраховщиков (РСА) уверены, что введение инициатив по уходу от учета износа деталей при расчете стоимости страховой выплаты и увеличение лимитов возмещения по жизни и здоровью до 2 млн рублей необходимы. Однако подчеркивают: столь кардинальные перемены лучше осуществлять последовательно. Депутат Государственной Думы VI созыва Александр Тарнавский отмечает, что подобные изменения создадут абсолютно новый продукт на страховом рынке, с адекватными реалиям современности. Сейчас средняя выплата по ОСАГО достигает 70 тыс. рублей, что сопоставимо с выплатой по автокаско, но цены этих продуктов отличаются в 10-20 раз (5 тысяч рублей по ОСАГО и 50-100 тысяч рублей по каско).

Тем не менее, поэтапные шаги расширения тарифа ОСАГО смогут сделать переход на расширенную защиту более мягким, — объясняет Александр Тарнавский.

Реформа ОСАГО, в рамках которой запланированы данные нововведения, ставит конечной целью вывод рынка обязательного автострахования на свободное ценообразование, при котором тариф будет ограничен регулятором лишь сверху и снизу. В рамках данной стратегии безусловно важным первым шагом станет увеличение лимита выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей. Это не только приравняет выплаты по ОСАГО к другим видам страхования, но и станет гарантом надежности для водителей, пострадавших в авариях не по своей вине.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев подчеркивает необходимость введения именно этой поправки в первую очередь:

Мы поддерживаем позицию экспертов Центробанка и Министерства финансов. Действительно, начинать нужно с увеличения лимитов выплат по жизни и здоровью до 2 млн. Сумма в 500 тыс. рублей уже давно не является достаточной для качественного восстановления здоровья пострадавших в серьезных ДТП. Предложение увеличить лимит именно до 2 млн рублей не случайно, это позволит уравнять суммы выплат для пострадавших по ОСАГО с другими аналогичными видами страхования и даже государственными выплатами. Естественно, потребуется некоторое повышение тарифов, вероятно их рост составит около 30%. В качестве следующего шага будем обсуждать возможность прийти к отказу от учета износа, оценивать, насколько данная опция может увеличить стоимость полисов. Поправки будут приниматься постепенно, и благодаря им водители почувствуют себя более защищенными финансово.



Также Уфимцев отметил, что увеличение лимита выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей приведет, исходя сложившейся динамики компенсационных выплат, к росту их совокупного объема примерно в два раза. Заметное увеличение общих страховых выплат можно ожидать и по рынку ОСАГО в целом. Именно поэтому потребуется повышение тарифов по ОСАГО, однако благодаря реформе по индивидуализации тарифов, заметный их рост почувствуют в основном аварийные автовладельцы.

Согласно статистике, по итогам 2021 года на компенсационные выплаты за вред жизни и здоровью за год пришлось 15% (8 176 из 53 658 компвыплат). При этом по доле в общем объеме компенсационных выплат они достигли 28%–2,1 млрд рублей из 7,6 млрд рублей. При этом в 2020 году на выплаты за вред жизни и здоровью приходилось лишь 11%.

Источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»

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