Эксперты определили российские города с самым высоким качеством жизни. В ТОП-15 — Севастополь

Севастополь вошел в список городов, качество жизни в которых признано самым высоким по итогам 2021 года. Таковы итоги исследования, которое провели специалисты Финансового университета при Правительстве РФ.

Среди российских городов с населением более 250 тыс. человек по качеству жизни населения лидируют Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар, Махачкала, — цитрует результаты ТАСС .

При оценке качества жизни в центре внимания были следующие темы:

— распространенность деструктивного поведения населения,

— конфликтность социальных отношений,

— уровень дохода населения,

— склонность к миграции в поисках лучшей жизни,

— интерес к культурным ценностям,

— оценка работы городского дорожного хозяйства,

— оценка качества медицинского обслуживания населения,

— качество среднего и высшего образования,

— оценка работы ЖКХ,

— климат для ведения бизнеса,

— состояние экологической среды в городе,

— уровень озабоченности населения различными проблемами.

По каждому параметру были выбраны 15 лучших городов. В частности, в первую пятерку городов, в которых в наименьшей степени распространено деструктивное поведение, вошли Севастополь, Грозный, Архангельск, Набережные Челны и Владикавказ.

Города с наименьшей конфликтностью социальной среды — это, прежде всего, Грозный, Набережные Челны, Магнитогорск, Севастополь и Череповец.

Самым высоким уровнем потребления и материального благополучия отличаются, прежде всего, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Екатеринбург.

В первую пятерку городов с самой низкой склонностью населения к миграции в поисках лучшей жизни попали Махачкала, Грозный, Краснодар, Стерлитамак, Калуга.

Самый высокий спрос на культурные ценности исследование показало в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Брянске, Иванове.

Города, где лучше всего функционирует дорожное хозяйство и имеется низкая вероятность попасть в пробку и ДТП — Магнитогорск, Белгород, Саранск, Грозный, Якутск.

По оценке жителей, лучше всего медицина работает в Сочи, Магнитогорске, Москве, Грозном, Липецке.

Система ЖКХ, по мнению населения, лучше всего работает в Грозном, Иркутске, Нижневартовске, Махачкале, Екатеринбурге.

Первая пятерка городов с самым низким уровнем тревожности настроений населения — это Калуга, Тула, Йошкар-Ола, Курск, Томск.

Меньше всего претензий к среднему и высшему образованию у жителей Череповца, Вологды, Магнитогорска, Владимира, Набережных Челнов.

В пояснении отмечается, что оценка качества жизни по городам страны основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни. Данные о настроениях и оценках условий жизни населения были собраны при помощи социологических исследований, использованы также данные Росстата, Банка России и сведения из различных открытых баз данных.

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