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Эксперты: погодных аномалий на юге России будет все больше

Эксперты: погодных аномалий на юге России будет все больше

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:31 07.06.2026

Самый неблагополучный по климатическим аномалиям округ России — Южный. Такие данные со ссылкой на статистику привел в разговоре с РИА Новости климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. Самым благополучным округом он назвал Северо-Западный.

По его данным в России в среднем погодные аномалии в разных частях страны можно наблюдать практически каждый день, также за последние 50 лет в 3-4 раза выросло и число опасных погодных явлений по всему миру. И эта тенденция будет усиливаться.

По статистике Росгидромета, в конце прошлого века в год происходило где-то 150-200 опасных гидрометеорологических явлений, которые нанесли ущерб людям и экономике, а уже в десятых годах этого века число таких случаев увеличилось, по крайней мере, вдвое, — рассказал климатолог.

К аномальным явлениям, уточнил климатолог, ученые относят сход лавин, сильные ветры, ураганы, засухи, ливни, увеличение количества продолжительных жарких или морозных дней и другие.

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Киселев отметил, что максимальное число аномалий в России наблюдается в округах с наибольшей площадью. Но если сделать расчет на единицу площади, то окажется, что наиболее подвержены опасным явлениям округа с наименьшей площадью.

В первую очередь это касается Центрального, Северокавказского и Южного – у них самая маленькая площадь и наибольшее количество опасных явлений. Если же исходить просто из формальных подходов, то самый благополучный федеральный округ – Северо-Западный, наиболее неблагополучный – Южный, — резюмировал эксперт.

источник: РИА Новости Крым 

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