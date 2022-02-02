Эксперты: полная стоимость ипотечных кредитов превысила 9% годовых

Ставки по ипотечным кредитам в декабре 2021 года продолжили расти и вернулись к уровню начала 2020 года, следует из данных сервиса по умному подбору финансовых услуг «Кредистория» (АО «ОКБ»), располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиков.

Так, средневзвешенная ПСК (полная стоимость кредита) по ипотечным кредитам в декабре увеличилась с 8,8% до 9,1% годовых. На отметке выше 9% она находилась до мая 2020 года, — говорят в пресс-службе «Кредистории».

Дешевле всего для заемщиков ипотечные кредиты были в июне 2021 года (8,1%). Соответственно, за последние полгода ПСК увеличилась на 1 процентный пункт. Ключевая ставка ЦБ РФ, от которой во многом зависит стоимость кредитов в стране, за это же время выросла на 3 процентных пункта.

Ставки по ипотеке растут из-за повышения Банком России ключевой ставки. Теме не менее, банки повышают ставки по ипотеке намного медленнее, чем ЦБ увеличивает ключевую ставку. Связано это с высокой конкуренцией между банками за ипотечных заёмщиков, которые даже в кризис крайне редко допускают просрочки, — отмечает генеральный директор АО «ОКБ» («Кредистории») Артур Александрович.

КРЕДИСТОРИЯ

Сервис по умному подбору финансовых услуг от «Объединенного Кредитного Бюро» — крупнейшего бюро кредитных историй в России, действующего с 2004 года. Акционерами являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Услугами Бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По итогам 2021 года Бюро хранило информацию о 543 млн кредитах и займах.

Официальные сайты — credistory.ru и bki-okb.ru.

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