Эксперты: портрет ипотечного заёмщика изменился

Спрос на ипотечные кредиты снизился. По данным портала «Банки.ру», относительно 2023 года количество заявок сократилось на 49%. Аналитики портала изучили параметры ипотечных заявок, оформленных в январе — декабре 2024 года, и выяснили, как за год изменился портрет потенциального ипотечного заёмщика.

Около половины ипотечных заёмщиков — это молодые люди в возрасте 25–34 лет. Средний доход заёмщика вырос на 29%, до 165 тыс. рублей. По данным портала, женщины чаще имеют высокую кредитоспособность. Доля таких заёмщиков среди женщин — 12%, среди мужчин — 7%.

По данным аналитиков, 63% ипотечных заёмщиков имеют низкий кредитный рейтинг. В 2023 году доля таких заёмщиков составляла 59%. При этом просрочки по жилищным кредитам сократились в два раза, с 12 до 6%.

В 2024 году большинство заёмщиков выбирали рыночную ипотеку. На такие кредиты пришлось 83% заявок. Более половины заёмщиков, 62%, интересовались вторичным жильём.

Средний чек по ипотеке в 2024 году снизился до 4,3 млн рублей. За год он уменьшился на 4%, при этом цены на жильё выросли на 18–31%.

Средний срок ипотечного кредита вырос до 30 лет. Ранее он составлял 23 года. Люди стали оформлять жилищные кредиты на более длительный срок, чтобы снизить ежемесячные платежи. Несмотря на рост цен на жильё, заёмщики чаще оформляли кредиты на небольшие суммы, а также увеличивали первоначальный взнос по ипотеке.

Чаще всего ипотеку оформляли жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

источник: ЦИАН