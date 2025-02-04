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Эксперты: портрет ипотечного заёмщика изменился
источник иллюстрации: ЦИАН

Эксперты: портрет ипотечного заёмщика изменился

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:06 04.02.2025

В 2024 году выдача ипотечных кредитов заметно сократилась относительно рекордного 2023-го. За год банки выдали 1,3 млн жилищных кредитов на сумму 4,9 трлн рублей. Количество кредитов за год уменьшилось на 36%, в денежном выражении объём кредитования снизился на 37%. Резкое снижение объёма ипотеки связано с высокой ключевой ставкой, завершением массовой льготной ипотеки, ужесточением условий по семейной и IT-ипотеке, введёнными ЦБ макронадбавками для банков.

Спрос на ипотечные кредиты снизился. По данным портала «Банки.ру», относительно 2023 года количество заявок сократилось на 49%. Аналитики портала изучили параметры ипотечных заявок, оформленных в январе — декабре 2024 года, и выяснили, как за год изменился портрет потенциального ипотечного заёмщика.

Около половины ипотечных заёмщиков — это молодые люди в возрасте 25–34 лет. Средний доход заёмщика вырос на 29%, до 165 тыс. рублей. По данным портала, женщины чаще имеют высокую кредитоспособность. Доля таких заёмщиков среди женщин — 12%, среди мужчин — 7%.

По данным аналитиков, 63% ипотечных заёмщиков имеют низкий кредитный рейтинг. В 2023 году доля таких заёмщиков составляла 59%. При этом просрочки по жилищным кредитам сократились в два раза, с 12 до 6%.

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В 2024 году большинство заёмщиков выбирали рыночную ипотеку. На такие кредиты пришлось 83% заявок. Более половины заёмщиков, 62%, интересовались вторичным жильём.

Средний чек по ипотеке в 2024 году снизился до 4,3 млн рублей. За год он уменьшился на 4%, при этом цены на жильё выросли на 18–31%.

Средний срок ипотечного кредита вырос до 30 лет. Ранее он составлял 23 года. Люди стали оформлять жилищные кредиты на более длительный срок, чтобы снизить ежемесячные платежи. Несмотря на рост цен на жильё, заёмщики чаще оформляли кредиты на небольшие суммы, а также увеличивали первоначальный взнос по ипотеке.

Чаще всего ипотеку оформляли жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

источник: ЦИАН

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