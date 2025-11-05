Эксперты предупреждают: появилась новая схема мошенничества при сдаче жилья в аренду

Случаи мошенничества при сдаче жилья в аренду участились. Аферисты используют новые схемы обмана, сообщает РИА Недвижимость. Они размещают в сети поддельные объявления о сдаче квартир в аренду.

Человек видит квартиру с качественным ремонтом, которую предлагают арендовать по очень выгодной цене, значительно дешевле, чем в среднем по рынку. Владелец квартиры объясняет низкую цену необходимостью быстро сдать жильё и уверяет, что квартира соответствует описанию. Однако осмотреть объект потенциальный арендатор не может. Мошенник отказывает, объясняя это большим количеством желающих. Он предлагает внести депозит, чтобы забронировать время просмотра. Человек, которого заинтересовала качественная квартира по выгодной цене, соглашается и лишается денег. Аферист получает денежный перевод и прекращает общение. После этого фальшивое объявление удаляется с площадки.

источник: ЦИАН