Эксперты предупреждают: с апреля подорожают автомобили. Причины

К 1 апреля Правительство РФ намерено остановить приток иномарок, растаможенных по льготным ставкам в странах ЕАЭС, — в Киргизии, Казахстане и Армении. Это существенно повлияет на цены авто. Экспертный разбор ситуации — в Журнале Авто.ру .

Согласно сообщениям Кабмина, до 1 апреля 2024 года странами ЕАЭС (куда входят РФ, Киргизия, Казахстан, Армения и Белоруссия) будет создана СУР — единая система управления рисками, которая начнёт контролировать таможенное регулирование товаров между странами. То есть страны-соседи будут делиться информацией об автомобилях, которые растаможивают, и о взимаемых при этом пошлинах. Если машина будет растаможена по льготным ставкам в Киргизии или Казахстане, а потом её отправят на перепродажу в Россию, таможенные органы РФ вправе доначислить разницу в таможенной пошлине по своим тарифам.

Как объяснил Журналу Авто.ру вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, новые правила ставят точку на так называемых «киргизских схемах» ввоза машин. Правительство уже давно выражало недовольство существующими лазейками, позволяющими брокерам обходить российскую таможню и снижать ввозные пошлины на автомобили. Более того, эксперт уверен, что ФТС найдёт способы собрать то, что уже «сэкономили» бизнесмены.

Что лазейке конец, было понятно с конца прошлого года. Мишустин предложил ЕАЭС до 1 апреля начать передавать все основные данные о растаможке российским таможенникам. Это решение ещё не принято, предложение очень не нравится нашим партнёрам по ЕАЭС, так как перекрывает им огромные денежные потоки, — объясняет Шапарин.

Правительство России ещё 15 февраля опубликовало постановление, закрывающее канал параллельного импорта по сниженным таможенным ставкам стран-соседей. По словам эксперта, теперь всё, что было сэкономлено за счёт растаможки в Киргизии, будет начислено в Российской Федерации через утилизационный сбор, НДС, акциз и пошлину.

Здесь важно, чтобы таможенные органы не начали разбираться в тёмных делишках прошлого, устанавливать факт недоплаты по платежам за уже ввезённые машины и доначислять их. Что-то подсказывает, что и такой вариант развития событий возможен летом 2024 года», — размышляет вице-президент НАС, напоминая о похожей истории с утилизационным сбором, который подняли осенью, но начислили задним числом всем тем, кто заказал автомобили летом, но ещё не успел получить в РФ.

Если страны ЕАЭС согласятся с предложением России по единой системе учёта таможенных платежей и начнут исправно передавать данные в единую систему, эксперт не исключает доначисление таможенных пошлин и платежей. Пока чётко этот пункт в документах не прописан.

Новые правила, по мнению Шапарина, неминуемо спровоцируют существенный рост цен на автомобили. Более того, высока вероятность исчезновения целого ряда экзотических китайских моделей из российской продажи, которые были интересны потребителю с учётом приемлемой стоимости.

Насколько могут подорожать машины.

Автомобильный блогер Елена Лисовская, которая уже несколько лет привозит машины из соседних стран схемами параллельного импорта, подсчитала на конкретных примерах, насколько могут подорожать конкретные модели.

Сейчас автомобили, которые ввозятся параллельным импортом через Киргизию или Казахстан, таможатся по официальным ставкам этих стран, а они гораздо ниже ставок в России (48% от стоимости). Более того, в этих странах есть льготные ставки, которые позволяют привезти машину ещё дешевле. Если с 1 апреля заработает комиссия по контролю таможенных передвижений товаров в странах ЕАЭС, автомобили, которые мы можем привезти, сильно подорожают, — рассказывает Лисовская.

В пример блогер приводит кроссовер «Geely Monjaro», который у «серых» дилеров стоит заметно дешевле, чем у официальных. По словам Лисовской, если после 1 апреля ввозить эту машину через страны ЕАЭС станет невыгодно, брокеры повезут автомобили напрямую через российскую таможню. На китайском рынке «Monjaro» с двухлитровым мотором мощностью 238 л.с. стоит 26 000 долларов (около 2,4 млн. рублей). Таможенная ставка в РФ — 1 140 000 рублей. Утилизационный сбор под заказ на конкретного человека (то есть на физлицо) составляет 3 400 рублей, а если машину везёт юрлицо для свободной перепродажи, то ставка утильсбора будет коммерческой, то есть уже 306 тысяч рублей. Ещё около 2–3 тысяч долларов брокеры тратят на доставку автомобиля в российский город из

Итого, со всеми оформлениями, доставкой, услугами брокера и российской перепрошивкой «Geely Monjaro» для физлица по сниженной ставке утильсбора обойдётся минимум в 4 282 000 рублей (плюс гарантия от посредника по желанию за 50–100 тысяч рублей). А у дилера такая машина стоит за 4 900 000 рублей. Скорее всего, человек купит машину у дилера с официальной гарантией и прошивкой, без лишних заморочек и рисков, — утверждает Лисовская.

Сейчас «параллельный» Monjaro стоит 3,5-3,7 миллиона рублей.

То же касается и моделей, которые официально в России не представлены. Например, премиальный кроссовер Li 9, который в Китае стоит 54 тысячи долларов (около 5 млн. рублей). С учётом таможенного платёжа, утильсбора на физлицо, стоимости доставки, оформления, услуг брокера и перепрошивки для российского рынка у нас он обойдётся в 7,8 млн. рублей. Сегодня такой автомобиль продают за 7–7,1 млн. рублей.

Однако для покупателей машин этого ценового сегмента подорожание будет менее чувствительным, уверена Лисовская:

Такую машину будут брать и за доплату в 600–700 тысяч, так как взять что-то похожее по оснащению и характеристикам на нашем рынке дешевле просто нельзя. Сейчас внедорожники BMW, Mercedes-Benz стоят по 14 млн., выбор очевиден.

Как это повлияет на автомобили из Белоруссии.

Самый крупный канал поставок автомобилей из Европы — белорусский. Машины, которые везут через него, чаще всего оформляются по сниженным таможенным пошлинам на льготную категорию граждан РБ (скидка 50% для инвалидов и многодетных семей). Именно так, по льготным белорусским ставкам, в Россию до сих пор попадают машины BMW и VW. Но средние и бюджетные модели коммерсантам везти невыгодно, поэтому сейчас бизнес сосредоточился исключительно на премиум-сегменте.

По мнению Лисовской, новый документ, подписанный Мишустиным, также можно применить к этой категории автомобилей. Машины, которые растаможены в Белоруссии по льготным ставкам, больше не смогут приезжать в Россию, а должны будут ездить только по территории соседней страны.

Если чётко следовать документу, вывоз такого автомобиля в Россию означает доплату пошлин по российским ставкам, — предполагает блогер.

Пока единая система обмена таможенными пошлинами стран ЕАЭС не заработала, и непонятно, сможет ли она функционировать полноценно с 1 апреля. Чёткой формулировки запрета на ввоз чего-либо в документах нет, а решение о доначислении остаётся на усмотрение таможни, если у неё появится информация от коллег из других стран. При этом некоторые брокеры и блогеры считают, что канал ввоза машин через Белоруссию по льготным схемам как раз останется нетронутым. Но выяснить это получится только после 1 апреля.

Вывод: если новая схема заработает, цены на автомобили сильно изменятся. Сейчас частные компании и брокеры составляют серьёзную конкуренцию дилерским центрам и их ценам. А когда ввоз автомобилей станет для брокеров невыгодным, дилеры в отсутствие альтернативы просто поднимут цены. Представители дилерского сообщества, в свою очередь, позитивно оценивают новые правила Правительства по параллельному импорту и уверены в том, что клиент от этого только выиграет.

Иллюстрации: АВТО.РУ и pxhere.com.