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Эксперты: расширение семейной ипотеки может привести к взрывному росту цен на жильё
фото: ЦИАН

Эксперты: расширение семейной ипотеки может привести к взрывному росту цен на жильё

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:17 09.03.2025

Программу семейной ипотеки собираются расширить на семьи с одним ребёнком. Если инициатива будет реализована, это может привести к увеличению спроса на жильё и новому витку роста цен, заявил ТАСС гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Фёдор Выломов.

Расширение льготной программы выглядит интересно, отметил эксперт. При этом он напомнил о том, как выросли цены на квартиры в период действия массовой льготной ипотеки на новостройки. Если семейную ипотеку расширить на все семьи с одним ребёнком, спрос на жилищные кредиты резко вырастет. Около половины семей воспитывают одного ребёнка, подчеркнул эксперт. Потенциальными участниками программы станут миллионы граждан.

С этом согласен эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. При отсутствии других массовых льготных программ спрос на жильё может вырасти значительно, не менее чем на 30%. Сергей Гордейко предположил, что в условиях, когда ставки по рыночной ипотеке являются заградительными и достигают 28%, многие люди захотят воспользоваться льготной ставкой, пока она доступна.

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Выломов считает более эффективным решением ограничение стоимости «квадрата» жилья, доступного по льготной программе. В качестве такого ограничителя можно использовать норматив стоимости «квадрата», устанавливаемый Минстроем. Этот показатель сейчас используется при расчёте социальных выплат и покупке жилья в рамках социальных программ. Каждый квартал он обновляется. Эксперт добавил, что эта мера поддержит застройщиков, готовых пожертвовать прибылью и предложить социальную цену. Они смогут привлечь дополнительных покупателей.

источник: ЦИАН

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