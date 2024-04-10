Эксперты: россиянам станет доступна их страховая история

С 1 апреля в России заработала новая единая информационная система АИС «Страхование», которой предстоит объединить данные по разным видам страхования. Об этом на встрече с журналистами рассказал генеральный директор АО «Национальная страховая информационная система» (НСИС) Николай Галушин. Напомним, НСИС – это дочерняя структура Банка России.

Так как АИС «Страхование» была создана на основе информационной системы АИС ОСАГО, пока россиянам на портале «Госуслуг» доступны только данные об их полисах обязательной «автогражданки». Для того, чтобы увидеть их, необходимо зайти в свой профиль на «Госуслугах», выбрать раздел «Документы», а в нём – рубрику «Транспорт» и запросить поиск данных по полису ОСАГО. Если система не нашла полис с первого раза, не стоит переживать. Система только запустилась и требуется время для отладки её работы.

Именно поэтому до 1 октября АИС ОСАГО, которая контролируется Российским Союзом Автостраховщиков (РСА), и новая система будут действовать параллельно. Проверить свой полис «автогражданки» на сайте РСА можно, заполнив специальную форму тут. После 1 октября 2024 года АИС ОСАГО перестанет быть отдельным ресурсом и станет составной частью глобальной АИС «Страхование».

Мешать загрузке данных на «Госуслуги», могут пока также незначительные ошибки, например, опечатка в номере водительского удостоверения или другой информации. Заместитель генерального директора по вопросам цифровой стратегии, продуктов и развитию «НСИС» Ольга Мордкович рассказала, что выявить и исправить такие проблемы поможет появление в скором времени на сайте НСИС личного кабинета страхователя. Предполагается, что там можно будет не только проверить свои данные, но и сразу направить запрос на уточнение спорной информации, например, по КБМ (коэффициенту бонус-малус, показателю безаварийного вождения, от которого зависит размер скидки или надбавки за полис ОСАГО).

Николай Галушин, в свою очередь, подчеркнул, что «в основе внедряемых нововведений клиентоцентричная модель. Всё построено на том, что это попытка защитить интересы пользователей. Страхование становится более прозрачным, а информация о нём – более доступной. Косвенно это влияет на уровень страхового мошенничества, оно будет естественным образом снижаться, так как на одной площадке можно будет увидеть ряд характеристик, которые говорят о признаках страхового мошенничества. Например, если в аварию регулярно попадает одна и та же пара машин. Снижение уровня страхового мошенничества повлияет на падение расходов страховщиков на защиту своих интересов, а это ведет к снижению тарифов. Они будут становится более персонифицированными, в том числе из-за запуска сервисов Бюро страховых историй».

С этим согласны и в РСА, представитель Союза отметил, что «мы считаем, что АИС «Страхование» будет способствовать развитию клиентоориентированных страховых продуктов и сервисов».

На первом этапе в НСИС планируют работать по четырем видам страхования: ОСАГО, каско, ДСАГО (добровольное страхование автогражданской ответственности, выручает, если лимита компенсации по ОСАГО не хватает), а также страхование жилья. Однако в будущем планируется расширить функционал и на другие виды страхования, например, ДМС.

источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»