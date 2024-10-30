Эксперты: россияне перестали использовать маткапитал для покупки жилья

Россияне в 2024 году стали значительно реже тратить материнский капитал на приобретение жилья, так как суммы стало не хватать даже на первоначальный взнос. Об этом Ura.ru рассказал президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин.
В 2007 году в момент запуска программы маткапитала 95% получателей вкладывали средства в покупку жилья. Каждый год эта цифра неуклонно сокращалась. В 2023 году она составила 50%, в 2024 году цифра ещё ниже, но точная будет известна по итогам года, — сказал Артемий Шурыгин.
Эксперт подчеркнул, что индексация материнского капитала отстала от роста цен на недвижимость на 40%. По его словам, с теми условиями, которые сейчас предлагают банки, использовать материнский капитал в качестве первого взноса без собственных накоплений стало практически невозможно.
Руководитель «Ипотечного бюро Камилы Фазлыевой» и проекта «ЭлектроннаяСделка.РФ» Камила Фазлыева в беседе с корреспондентом Циан.Журнала отметила, что на первый план вышли иные сферы применения материнского капитала: образование и другие.
Возможно, в случае снижения стоимости жилья и появления новых программ по его приобретению это направление использования маткапитала снова станет актуальным. И дело не только в уровне цен на жильё, но и в сопутствующих сложностях при оформлении. Немаловажным является обязательное выделение долей несовершеннолетним с получением разрешения госоргана на отчуждение в случае продажи квартиры, на которую маткапитал использовался, — пояснила спикер.
По словам Камилы Фазлыевой, семьи, которые заранее знали о предстоящих сложностях, не стали использовать эту возможность, а направили деньги на иные разрешённые законом цели.
Одновременно с этим последние годы СФР вёл последовательную работу по информированию населения о возможностях маткапитала, рассказывая, что средства можно потратить не только на квадратные метры, и это также дало результат, — заключила специалист.
По мнению директора рынков России и СНГ fam Properties Валерия Тумина, нельзя сказать, что маткапитал стал бесполезен.
В любом случае это внушительная сумма денег, которая может помочь купить квартиру. Возможно, есть смысл использовать его не в качестве части первоначального капитала, но это может сработать только в случае, если у вас уже есть ипотека, — высказался эксперт.
Также Валерий Тумин выразил уверенность в том, что россияне продолжат тратить маткапитал на ипотеку, «так как тратить его на другие опции ещё менее выгодно с точки зрения ускорения инфляции».
источник: ЦИАН
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