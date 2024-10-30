Эксперты: россияне перестали использовать маткапитал для покупки жилья

Руководитель «Ипотечного бюро Камилы Фазлыевой» и проекта «ЭлектроннаяСделка.РФ» Камила Фазлыева в беседе с корреспондентом Циан.Журнала отметила, что на первый план вышли иные сферы применения материнского капитала: образование и другие.

Возможно, в случае снижения стоимости жилья и появления новых программ по его приобретению это направление использования маткапитала снова станет актуальным. И дело не только в уровне цен на жильё, но и в сопутствующих сложностях при оформлении. Немаловажным является обязательное выделение долей несовершеннолетним с получением разрешения госоргана на отчуждение в случае продажи квартиры, на которую маткапитал использовался, — пояснила спикер.

По словам Камилы Фазлыевой, семьи, которые заранее знали о предстоящих сложностях, не стали использовать эту возможность, а направили деньги на иные разрешённые законом цели.

Одновременно с этим последние годы СФР вёл последовательную работу по информированию населения о возможностях маткапитала, рассказывая, что средства можно потратить не только на квадратные метры, и это также дало результат, — заключила специалист.

По мнению директора рынков России и СНГ fam Properties Валерия Тумина, нельзя сказать, что маткапитал стал бесполезен.

В любом случае это внушительная сумма денег, которая может помочь купить квартиру. Возможно, есть смысл использовать его не в качестве части первоначального капитала, но это может сработать только в случае, если у вас уже есть ипотека, — высказался эксперт.

Также Валерий Тумин выразил уверенность в том, что россияне продолжат тратить маткапитал на ипотеку, «так как тратить его на другие опции ещё менее выгодно с точки зрения ускорения инфляции».

источник: ЦИАН