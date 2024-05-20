Эксперты: россияне тратят в среднем около 400 рублей на обед на работе

Авито Работа опросила более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, сколько они тратят на рабочие обеды и как предпочитают питаться во время рабочего дня. Аналитики выяснили, что в среднем работающие россияне тратят на один обед около 438,5 рублей. В месяц при стандартном графике 5/2 у российских работников выходит в среднем около 9 208 рублей, потраченных на рабочие обеды.

Обедают на работе домашней едой 55% россиян, а остальные либо предпочитают покупать обеды (34%), либо едят то, что бесплатно предоставляет им их работодатель (5%). При этом значительная часть тех, кто покупает себе обеды, делает это в столовых или буфетах (14%), т.е. там, где обычно доступные цены и не нужно долго ждать. Еду в магазинах покупают 8%, заказывают доставку — 6%, ходят в рестораны, кафе на бизнес-ланчи или в фастфуд-рестораны — 7% опрошенных, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Опрос также показал, что 21% работающих россиян тратят на обед в среднем до 200 рублей, 42% — от 201 до 400 рублей. У 17% респондентов на обед уходит от 401 до 600 рублей. Больше 600 рублей на обед тратят не так много российских работников: от 601 до 1000 рублей тратят 11% опрошенных, а более 1000 рублей — 7%.

Сколько в среднем работающие в разных сферах россияне тратят на обед в рабочие дни

Сфера деятельности Средняя сумма, которую тратят на обед, руб. Автомобильный бизнес 682,5 Онлайн-торговля 635,6 Туризм, гостиничный бизнес и предприятия общественного питания 618,4 Консалтинг, профессиональные услуги 612,7 Банки, инвестиции 590,1 IT, интернет, телеком 562,7 Бухгалтерия, финансы 529,8 Искусство, сфера развлечений, масс-медиа 525 Фитнес, салоны красоты 520,7 Маркетинг, реклама и PR 513,4

Женщины чаще мужчин стараются экономить на обедах — четверть (25%) женщин и всего 18% мужчин отмечали, что тратят на обед до 200 рублей.

Меньше 200 рублей на рабочие обеды также тратят 41% работников образования и науки, 32% специалистов сельского хозяйства и агропромышленности, 28% работников производства и 27% представителей традиционной торговли. От 201 до 400 рублей чаще уходит на обеды у работников сферы строительства и недвижимости (49%).

От 1001 до 1500 рублей на обед чаще тратят работники консалтинга и оказывающие профессиональные услуги (15%), а также работники маркетинга, рекламы и PR (7%), IT и телекома (7%), сельского хозяйства и агропромышленности (7%).

От 1501 до 2000 рублей на обед тратят 10% работников онлайн-торговли, 6% специалистов бухгалтерии и финансов, 4% представителей сельского хозяйства и агропромышленности.

Больше 2000 рублей на обед готовы тратить 15% работников автомобильного бизнеса, 7% представителей сферы искусства, развлечений и масс-медиа, 6% специалистов консалтинга и столько же из индустрии туризма и гостеприимства, а также по 5% IT-специалистов и работников банкинга и инвестиций.