Эксперты: РСА: больше четверти от всего объема компвыплат — выплаты за жизнь и здоровье

По итогам 2021 года на компенсационные выплаты за вред жизни и здоровью в 2021 году пришлось 15% по количеству от всех компенсационных выплат (8 176 из 53 658 компвыплат), при этом по доле в общем объеме компвыплат они достигли 28% — 2,1 млрд рублей из 7,6 млрд рублей всех компвыплат за 2021 год. При этом в 2020 году, по словам исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева. на компвыплаты за вред жизни и здоровью приходилось лишь 11% по количеству компвыплат (9 181 из 79605 компвыплат) и 23% по объему (2,5 млрд из 10,9 млрд всех компвыплат за 2020 год). При этом увеличение лимита выплат по жизни и здоровью с нынешних 500 тысяч до 2 млн рублей приведет, исходя из текущей динамики компвыплат, к росту их совокупного объема примерно в два раза. Заметное увеличение общих страховых выплат можно ожидать и по рынку ОСАГО в целом.

Уже из данных по компвыплатам очевидно, что увеличение лимита выплат по жизни и здоровью в 4 раза приведет к существенному росту убыточности ОСАГО. По оценкам РСА, такое новшество потребует повышения тарифов по ОСАГО в среднем до 30%. Однако благодаря реформе по индивидуализации тарифов ОСАГО, заметный рост тарифов смогут ощутить на себе только аварийные автовладельцы. Для безаварийных же, которых большинство, рост будет несущественным или они и вовсе увидят, что полис ОСАГО стал для них дешевле, — цитирует Евгения Уфимцева пресс-служба РСА.

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