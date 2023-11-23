Эксперты: с каждым годом все больше водителей поддерживают индивидуализацию тарифов ОСАГО

В 2023 году 77% автомобилистов считают правильной индивидуализацию тарифов по ОСАГО. В прошлом году доля водителей, выступающих в пользу реформы ОСАГО, составляла 74%, а в 2021 году – 67%. При этом, подавляющее большинство опрошенных – 82%, осведомлены об изменениях в законе об ОСАГО, которые вступили в силу в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса исследовательского центра РОМИР, в котором приняли участие 2500 респондентов из разных регионов России.

Положительная оценка реформы ОСАГО со стороны водителей связана с тем, что индивидуализация тарифов, по мнению водителей, позволяет формировать наиболее справедливые цены по полису – таким образом рассуждают 75% опрошенных.

Как же у страховщиков получается сдерживать среднюю стоимость ОСАГО, несмотря на сложную ситуацию на автомобильном рынке? 72% респондентов связывают снижение цены полиса с индивидуализацией тарифов, что выше результатов прошлого года – в 2022 году так посчитали 69% опрошенных.

Как рассказал президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, внедрение новых факторов для расчета стоимости полиса обязательного страхования автогражданской ответственности помогает сделать тарифы более персонифицированными.

С каждым годом все большее количество водителей поддерживает индивидуализацию тарифов ОСАГО, в частности, понимая, что это будет способствовать низкой стоимости полисов при безаварийном вождении. Плюс люди не готовы переплачивать за лихачей, которые игнорируют ПДД и элементарную вежливость на дороге, а в результате попадают в аварии. Ранее была своего рода уравниловка, в результате которой опытные водители платили за новичков, аккуратные – за высокоаварийных. Сейчас каждый платит так, как водит, это более логично, – рассказал Евгений Уфимцев.

Большая часть опрошенных – 74% согласились с тем, что конкуренция между страховщиками делает тарифы выгоднее для водителей, которые редко попадают в аварии либо вовсе избегают их. Важно отметить, что 86% водителей в целом положительно оценивают работу своей страховой компании (37% клиентов полностью удовлетворены качеством обслуживания в страховой компании, в которой покупатели полис ОСАГО в последний раз, 49% – скорее удовлетворены).

Каждый пятый опрошенный отметил, что приобрести полис ОСАГО стало проще после апреля 2022 года. Напомним, что именно тогда заработал перестраховочный пул, в результате введения которого безаварийные водители больше не переплачивают за тех, кто часто попадает в аварии – цена полиса теперь напрямую зависит от аварийности водителя и других факторов.

Больше половины опрошенных (62%) не имеют опыта оформления ДТП по Европротоколу, но потенциально оформили бы его при необходимости. При этом четверть опрошенных использовали мобильное приложение при возникновении страховой ситуации. Из них 39% пользовались приложением «Помощник ОСАГО», а 50% – «Госуслуги Авто». Интересен тот факт, что женщины и молодая аудитория (18-34 лет) чаще использовали приложения при возникновении страховых ситуаций, чем выборка в целом.

Наиболее распространенный вид оформления полиса – дистанционный. Им воспользовались 60% опрошенных. В офисе страховой компании оформили полис 39% автомобилистов (это на 3 процентных пункта меньше, чем в 2022 году). Основное преимущество покупки ОСАГО в электронном виде – скорость оформления. Об этом рассказали 71% опрошенных. А 75% автомобилистов отметили, что оформление е-ОСАГО, помимо оперативности, стало для них полностью беспроблемным – они не заметили трудностей при покупке электронного полиса или же считают их незначительными. Те респонденты, которые оформили полис ОСАГО в офисе страховой компании, чаще всего отмечали, что предпочитают личный контакт со страховым агентом (47%), или офис страховой компании находится близко от их дома либо работы (43%).

После вступления весной 2024 года в силу закона о краткосрочном полисе ОСАГО (от 1 дня до 3 месяцев) лишь 19% автомобилистов планируют оформить такой полис. Больше половины респондентов (59%) не собираются этого делать, ещё 22% затруднились ответить. При этом наибольший интерес к краткосрочным полисам ОСАГО проявляют молодые автомобилисты (18-34 лет).

источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»