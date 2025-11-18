Эксперты: со второй декады декабря в России начнётся рост заболеваемости гриппом

Если какой-то вброс эволюция нам не сделает, то мы начнем подниматься в декабре, потом прервемся на школьные каникулы и после школьных каникул, после 10 января, у нас с вами появится подъем заболеваемости, – сказал Онищенко в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» .

При этом в северных регионах России, по его словам, подъем заболеваемости может начаться раньше. В частности, в последнее время рост отмечали в Якутии и в Магадане, хотя на данный момент его удалось погасить. В остальных регионах сейчас картина выглядит спокойной.

На 47-й неделе заболеваемость гриппом, острыми респираторными инфекциями развивается по тем прогнозам, которые у нас были. В целом по стране превышения нет. Ситуация выглядит примерно так: 44 больных на 10 тысяч населения, что где-то на 46% ниже базовой линии текущего периода, – сказал академик.

Он напомнил, что единственной специфической мерой профилактики является вакцинация. В первую очередь прививки нужно получить школьникам, сотрудникам больших коллективов, пожилым, а также людям со специальными показаниями, отметил специалист. На сегодняшний день вакцинированы около 60 миллионов россиян, что составляет 40% всего населения страны, уточнил Онищенко.

Вакцинальный период не окончен, вакцинироваться можно. А вот когда будет пик заболеваемости, то вакцинироваться не только бесполезно, но где-то даже и опасно, – подчеркнул он.

Среди других мер профилактики эксперт выделил умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, нормальное питание и сон, отказ от длительного просмотра телевизора и гаджетов.

Сейчас Роспотребнадзор фиксирует некоторый сезонный подъем заболеваемости гриппом, сообщали ранее во вторник в ведомстве. За неделю зарегистрировано около 2,9 тысяч случаев заболевания. При этом статистика ОРВИ также демонстрирует тенденцию к росту.

