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Эксперты: средний чек за перелет снизился на 90 внутрироссийских направлениях
фото: pxhere.com

Эксперты: средний чек за перелет снизился на 90 внутрироссийских направлениях

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:47 25.03.2022

Список самых подешевевших авианаправлений за год, составленный аналитическим центром сервиса поездок и путешествий Туту.ру, возглавили маршруты Томск – Сочи, Сочи – Киров и Москва – Барнаул. Средний чек на этих направлениях сократился более чем на 30%. Всего, по данным продаж Туту.ру, снизились средние чеки за перелет более чем по 90 внутрироссийским направлениям. Сравнивались средние чеки по билетам оформленным с 1 по 23 марта в этом году и год назад.

Существенно дешевле стало летать из Сочи в Казань, Магнитогорск, Минеральные Воды, Махачкалу, а также в Сочи из Челябинска и Тюмени. Снижение средних чеков по этим направлениям составило от 16% до 28%. Перелет в Иркутск стал доступнее из Москвы, Красноярска и Ленска на 16-26%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Средний чек за перелет в Минеральные Воды из Нижневартовска, Челябинска, Сочи сократился на 18-25%, на 23% сократился средний чек за билет из Минеральных Вод в Астрахань.

Топ-20 авианаправлений с самым заметным снижением среднего чека за год

Направление Средний чек в одну сторону, 2021 Средний чек в одну сторону, 2022 Динамика среднего чека
Томск Сочи 13441 8371 -38%
Сочи Киров 8439 5703 -32%
Москва Барнаул 10290 7091 -31%
Москва Томск 10306 7270 -29%
Сочи Казань 7474 5378 -28%
Красноярск Иркутск 8656 6435 -26%
Ленск Иркутск 14129 10444 -26%
Сочи Магнитогорск 8146 6008 -26%
Минеральные Воды Астрахань 2846 2137 -25%
Нижневартовск Минеральные Воды 11736 9058 -23%
Челябинск Сочи 7891 6173 -22%
Тюмень Сочи 10385 8321 -20%
Челябинск Минеральные Воды 7607 6110 -20%
Москва Нижнекамск 6226 5039 -19%
Челябинск Тюмень 8009 6538 -18%
Сочи Минеральные Воды 3163 2607 -18%
Калининград Архангельск 9283 7610 -18%
Москва Иркутск 14498 12215 -16%
Сочи Махачкала 4051 3404 -16%
Якутск Хабаровск 13881 11678 -16%
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Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за февраль 2022 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  


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