Эксперты: средний чек за перелет снизился на 90 внутрироссийских направлениях

Список самых подешевевших авианаправлений за год, составленный аналитическим центром сервиса поездок и путешествий Туту.ру , возглавили маршруты Томск – Сочи, Сочи – Киров и Москва – Барнаул. Средний чек на этих направлениях сократился более чем на 30%. Всего, по данным продаж Туту.ру, снизились средние чеки за перелет более чем по 90 внутрироссийским направлениям. Сравнивались средние чеки по билетам оформленным с 1 по 23 марта в этом году и год назад.

Существенно дешевле стало летать из Сочи в Казань, Магнитогорск, Минеральные Воды, Махачкалу, а также в Сочи из Челябинска и Тюмени. Снижение средних чеков по этим направлениям составило от 16% до 28%. Перелет в Иркутск стал доступнее из Москвы, Красноярска и Ленска на 16-26%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Средний чек за перелет в Минеральные Воды из Нижневартовска, Челябинска, Сочи сократился на 18-25%, на 23% сократился средний чек за билет из Минеральных Вод в Астрахань.

Топ-20 авианаправлений с самым заметным снижением среднего чека за год

Направление Средний чек в одну сторону, 2021 Средний чек в одну сторону, 2022 Динамика среднего чека Томск – Сочи 13441 8371 -38% Сочи – Киров 8439 5703 -32% Москва – Барнаул 10290 7091 -31% Москва – Томск 10306 7270 -29% Сочи – Казань 7474 5378 -28% Красноярск – Иркутск 8656 6435 -26% Ленск – Иркутск 14129 10444 -26% Сочи – Магнитогорск 8146 6008 -26% Минеральные Воды – Астрахань 2846 2137 -25% Нижневартовск – Минеральные Воды 11736 9058 -23% Челябинск – Сочи 7891 6173 -22% Тюмень – Сочи 10385 8321 -20% Челябинск – Минеральные Воды 7607 6110 -20% Москва – Нижнекамск 6226 5039 -19% Челябинск – Тюмень 8009 6538 -18% Сочи – Минеральные Воды 3163 2607 -18% Калининград – Архангельск 9283 7610 -18% Москва – Иркутск 14498 12215 -16% Сочи – Махачкала 4051 3404 -16% Якутск – Хабаровск 13881 11678 -16%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

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