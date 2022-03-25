Эксперты: средний чек за перелет снизился на 90 внутрироссийских направлениях

Список самых подешевевших авианаправлений за год, составленный аналитическим центром сервиса поездок и путешествий
Существенно дешевле стало летать из Сочи в Казань, Магнитогорск, Минеральные Воды, Махачкалу, а также в Сочи из Челябинска и Тюмени. Снижение средних чеков по этим направлениям составило от 16% до 28%. Перелет в Иркутск стал доступнее из Москвы, Красноярска и Ленска на 16-26%, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Средний чек за перелет в Минеральные Воды из Нижневартовска, Челябинска, Сочи сократился на 18-25%, на 23% сократился средний чек за билет из Минеральных Вод в Астрахань.
Топ-20 авианаправлений с самым заметным снижением среднего чека за год
|Направление
|Средний чек в одну сторону, 2021
|Средний чек в одну сторону, 2022
|Динамика среднего чека
|Томск – Сочи
|13441
|8371
|-38%
|Сочи – Киров
|8439
|5703
|-32%
|Москва – Барнаул
|10290
|7091
|-31%
|Москва – Томск
|10306
|7270
|-29%
|Сочи – Казань
|7474
|5378
|-28%
|Красноярск – Иркутск
|8656
|6435
|-26%
|Ленск – Иркутск
|14129
|10444
|-26%
|Сочи – Магнитогорск
|8146
|6008
|-26%
|Минеральные Воды – Астрахань
|2846
|2137
|-25%
|Нижневартовск – Минеральные Воды
|11736
|9058
|-23%
|Челябинск – Сочи
|7891
|6173
|-22%
|Тюмень – Сочи
|10385
|8321
|-20%
|Челябинск – Минеральные Воды
|7607
|6110
|-20%
|Москва – Нижнекамск
|6226
|5039
|-19%
|Челябинск – Тюмень
|8009
|6538
|-18%
|Сочи – Минеральные Воды
|3163
|2607
|-18%
|Калининград – Архангельск
|9283
|7610
|-18%
|Москва – Иркутск
|14498
|12215
|-16%
|Сочи – Махачкала
|4051
|3404
|-16%
|Якутск – Хабаровск
|13881
|11678
|-16%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
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