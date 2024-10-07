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Эксперты: ставку по ипотеке для семей с двумя детьми предложили снизить
иллюстрация: ЦИАН

Эксперты: ставку по ипотеке для семей с двумя детьми предложили снизить

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:25 07.10.2024

Семьям с двумя и более детьми, покупающим просторное жильё в ипотеку, предложили дать скидку к ставке. С инициативой выступил заместитель генерального директора «Дом.РФ» Алексей Ниденс.

Это улучшит квартирографию новостроек, уверен Ниденс. Сейчас на рынке есть перекос в сторону компактных «однушек» и студий, а просторные квартиры с тремя и более комнатами, которые востребованы у семей с детьми, в дефиците. Кроме того, эта мера поддержки поможет в решении демографических задач.

Замглавы «Дом.РФ» привёл данные Росстата, согласно которым почти половина граждан репродуктивного возраста хотели бы иметь двух детей, а 25% россиян хотят, чтобы в семье было не менее трёх детей. По в 50% российских семей только один ребёнок.

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Напомним, в сентябре ряд крупных банков приостановили выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов. У части банков лимиты близки к исчерпанию. По оценке Минфина, лимитов, выделенных на программу, хватит до ноября 2024 года.

источник: ЦИАН

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