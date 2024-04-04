Эксперты: треть россиян рассматривают смену профессии

Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян и узнала их отношение к выбранной сфере деятельности. Аналитики выяснили, что 35% опрошенных россиян хотели бы сменить профессию, но пока не знают, чем хотят заниматься. Согласно опросу прошлого года, таких респондентов было 30%.

Интересно, что в условиях дефицита кадров работодатели все чаще предлагают специалистам возможности обучиться новой профессии с нуля на новом месте. Зимой 2024 года число таких вакансий выросло в 5,6 раза год к году, а интерес соискателей — на 72%.

Больше всего россиян, которые задумываются о том, чтобы попробовать себя в другой профессии, но пока не знают, чем хотят заниматься, оказалось среди представителей сферы управления персоналом (52%), работников на дому (45%) представителей гостинично-ресторанного бизнеса (45%) и онлайн-торговли (43%). Также желание попробовать себя в новой специальности часто появляется у молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет (41%) и от 25 до 34 лет (40%).

Запрос со стороны 35% россиян на смену профессии — значимый сигнал для работодателей и системы дополнительного профессионального образования. Бизнесу стоит актуализировать программы, направленные на удержания персонала: предлагать переобучение и возможности переквалификации, а также опции горизонтального роста внутри компании. Для сфер занятости, в которых отмечается кадровый дефицит, интерес россиян к смене профессии — повод заниматься просветительской работой. Это возможность повысить лояльность соискателя к новой для него профессиональной сфере, — комментирует исследование директор Московского международного салона образования Максим Казарновский.

Список профессиональных сфер, где россияне чаще всего хотели бы сменить профессию, но не знают, чем хотят заниматься

Сфера деятельности Количество респондентов, желающих сменить профессию

в 2024, %, с изменением по сравнению с 2023 Управление персоналом 52% (+15%) Домашний персонал (работа по дому, няня и т.д.) 45% (+7%) Туризм, гостиничный бизнес и предприятия общественного питания 45% (+11%) Онлайн-торговля 43% (+14%)

28% россиян также думают о переквалификации, но сомневаются, что у них получится. Больше всего таких среди работников в сфере управления персоналом (50%) и 45% представителей страхования, сферы административной работы (38%), фитнесов и салонов красоты (35%), домашнего персонала (38%). Чаще в своих силах сомневаются люди от 18 до 24 лет (37%) и от 25 до 34 лет (32%).

Список профессиональных сфер, где россияне чаще всего хотели бы сменить профессию, но сомневаются, что у них получится

Сфера деятельности Количество респондентов, желающих сменить работу в 2024, %, с изменением по сравнению с 2023 Управление персоналом 50% (+29%) Страхование 45% (+5%) Административная работа 38% (+18%) Домашний персонал (работа по дому, няня и т.д.) 38% (+7%) Фитнес, салоны красоты 35% (+21%)

Почти треть 30% респондентов хотели бы сменить специальность, но остаться работать на старом месте. Таких больше всего среди домашнего персонала (47%), представителей сферы онлайн-торговли (40%), банкинга и инвестиций (39%), административных работников (37%), специалистов сельхоза и агропрома (36%), туризма, гостиничного бизнеса и общепита (36%).

Список профессиональных сфер, где россияне чаще всего хотели бы сменить профессию, но остаться работать на старом месте

Сфера деятельности Количество респондентов, желающих сменить работу в 2024, %, с изменением по сравнению с 2023 Домашний персонал (работа по дому, няня и т.д.) 47% (+10%) Онлайн-торговля 40% (+12%) Банки, инвестиции 39% (+7%) Административная работа 37% (+5%) Сельское хозяйство и агропромышленность 36% (+6%) Туризм, гостиничный бизнес и предприятия общественного питания 36% (+19%)