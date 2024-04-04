Эксперты: треть россиян рассматривают смену профессии

Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян и узнала их отношение к выбранной сфере деятельности. Аналитики выяснили, что 35% опрошенных россиян хотели бы сменить профессию, но пока не знают, чем хотят заниматься. Согласно опросу прошлого года, таких респондентов было 30%.
Интересно, что в условиях дефицита кадров работодатели все чаще предлагают специалистам возможности обучиться новой профессии с нуля на новом месте. Зимой 2024 года число таких вакансий выросло в 5,6 раза год к году, а интерес соискателей — на 72%.
Больше всего россиян, которые задумываются о том, чтобы попробовать себя в другой профессии, но пока не знают, чем хотят заниматься, оказалось среди представителей сферы управления персоналом (52%), работников на дому (45%) представителей гостинично-ресторанного бизнеса (45%) и онлайн-торговли (43%). Также желание попробовать себя в новой специальности часто появляется у молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет (41%) и от 25 до 34 лет (40%).
Запрос со стороны 35% россиян на смену профессии — значимый сигнал для работодателей и системы дополнительного профессионального образования. Бизнесу стоит актуализировать программы, направленные на удержания персонала: предлагать переобучение и возможности переквалификации, а также опции горизонтального роста внутри компании. Для сфер занятости, в которых отмечается кадровый дефицит, интерес россиян к смене профессии — повод заниматься просветительской работой. Это возможность повысить лояльность соискателя к новой для него профессиональной сфере, — комментирует исследование директор Московского международного салона образования Максим Казарновский.
Список профессиональных сфер, где россияне чаще всего хотели бы сменить профессию, но не знают, чем хотят заниматься
|Сфера деятельности
|Количество респондентов, желающих сменить профессию
в 2024, %, с изменением по сравнению с 2023
|Управление персоналом
|52% (+15%)
|Домашний персонал (работа по дому, няня и т.д.)
|45% (+7%)
|Туризм, гостиничный бизнес и предприятия общественного питания
|45% (+11%)
|Онлайн-торговля
|43% (+14%)
28% россиян также думают о переквалификации, но сомневаются, что у них получится. Больше всего таких среди работников в сфере управления персоналом (50%) и 45% представителей страхования, сферы административной работы (38%), фитнесов и салонов красоты (35%), домашнего персонала (38%). Чаще в своих силах сомневаются люди от 18 до 24 лет (37%) и от 25 до 34 лет (32%).
Список профессиональных сфер, где россияне чаще всего хотели бы сменить профессию, но сомневаются, что у них получится
|Сфера деятельности
|Количество респондентов, желающих сменить работу в 2024, %, с изменением по сравнению с 2023
|Управление персоналом
|50% (+29%)
|Страхование
|45% (+5%)
|Административная работа
|38% (+18%)
|Домашний персонал (работа по дому, няня и т.д.)
|38% (+7%)
|Фитнес, салоны красоты
|35% (+21%)
Почти треть 30% респондентов хотели бы сменить специальность, но остаться работать на старом месте. Таких больше всего среди домашнего персонала (47%), представителей сферы онлайн-торговли (40%), банкинга и инвестиций (39%), административных работников (37%), специалистов сельхоза и агропрома (36%), туризма, гостиничного бизнеса и общепита (36%).
Список профессиональных сфер, где россияне чаще всего хотели бы сменить профессию, но остаться работать на старом месте
|Сфера деятельности
|Количество респондентов, желающих сменить работу в 2024, %, с изменением по сравнению с 2023
|Домашний персонал (работа по дому, няня и т.д.)
|47% (+10%)
|Онлайн-торговля
|40% (+12%)
|Банки, инвестиции
|39% (+7%)
|Административная работа
|37% (+5%)
|Сельское хозяйство и агропромышленность
|36% (+6%)
|Туризм, гостиничный бизнес и предприятия общественного питания
|36% (+19%)
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