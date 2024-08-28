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Эксперты: трёхкомнатные квартиры пользуются спросом на рынке недвижимости. Решающие факторы интереса
фото: pikist.com

Эксперты: трёхкомнатные квартиры пользуются спросом на рынке недвижимости. Решающие факторы интереса

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 16:38 28.08.2024

Эксперты отмечают: интерес к трёхкомнатным квартирам на рынке недвижимости в городах России действительно возрос в последнее время. И в большей мере это касается регионов плюс-минус отдалённых от центра. Предложения при этом поддерживает спрос. Так, к примеру, в Салавате — в в крупном промышленном центре Республики Башкортостан — на данный момент ищут новых собственников порядка 150 «трёшек» https://salavat.etagi.com/realty/trehkomnatnye-kvartiry/.

Какие же факторы делают трёхкомнатные квартиры популярными у приобретателей?  Озвучим основные моменты:

Изменение семейных потребностей

  • рост числа семей: в периферийных городах часто проживают семьи с детьми, для которых важно иметь больше жилого пространства. Трёхкомнатные квартиры позволяют комфортно разместиться родителям и детям, предоставляя каждому члену семьи отдельную комнату.
  • работа и учёба из дома: пандемия и последующее распространение удалённой работы и дистанционного обучения повысили потребность в дополнительной комнате для офиса или учебного пространства. Трёхкомнатные квартиры идеально подходят для этого.

Доступность и выгодные условия

  • сравнительная доступность: в периферийных городах цены на жильё значительно ниже, чем в крупных мегаполисах. Это делает трёхкомнатные квартиры более доступными для местных жителей, что стимулирует спрос.
  • программы господдержки: различные ипотечные программы с государственным субсидированием процентных ставок, особенно для семей с детьми, делают покупку трёхкомнатных квартир более привлекательной. Это стимулирует людей инвестировать в большее жильё.

Рост цен на жильё

  • ожидания роста стоимости: в условиях инфляции и общего роста цен на недвижимость, покупатели предпочитают сразу приобрести более просторное жильё, ожидая дальнейшего увеличения цен. Это позволяет им защитить свои вложения и улучшить жилищные условия на долгий срок.

Планирование на будущее

  • запас на будущее: многие семьи рассматривают покупку трёхкомнатной квартиры как вложение в будущее. Например, дети могут вырасти, и им потребуется отдельная комната, либо родители планируют расширение семьи.
  • инвестиционная привлекательность: трёхкомнатные квартиры считаются более ликвидными и легко сдаются в аренду. Это делает их привлекательными для тех, кто планирует инвестировать в недвижимость с целью получения дохода от аренды.

Изменение предпочтений в комфортности жилья

  • повышение требований к качеству жизни: в регионах наблюдается улучшение уровня жизни и повышение требований к комфортности жилья. Люди стремятся жить в более просторных и удобных квартирах, что стимулирует интерес к трёхкомнатным вариантам.

Таким образом, говорят эксперты, повышение интереса к трёхкомнатным квартирам на периферии связано с сочетанием экономических, демографических и социальных факторов. Люди стремятся обеспечить себя и свою семью комфортным жильём, учитывая текущие и будущие потребности.

Трёхкомнатные квартиры на перспективу — более выгодная покупка

Трёхкомнатные квартиры могут быть более выгодными в долгосрочной перспективе по нескольким причинам, несмотря на их более высокую начальную стоимость по сравнению с однокомнатными квартирами. Вот ключевые факторы, которые делают такие квартиры привлекательными с точки зрения долгосрочных вложений:

Ликвидность и инвестиционная привлекательность

  • спрос на рынке: трёхкомнатные квартиры имеют стабильный спрос, особенно среди семей с детьми. Этот тип жилья остаётся востребованным, что делает его более ликвидным и менее подверженным рыночным колебаниям.
  • прирост стоимости: в условиях роста цен на недвижимость большие квартиры, как правило, увеличиваются в цене более заметно. Если в будущем вы захотите продать квартиру, вероятно, вы получите существенную прибыль.

Возможности для аренды

  • высокий доход от аренды: трёхкомнатные квартиры могут приносить более высокий доход от сдачи в аренду, особенно если квартира расположена в хорошем районе или имеет качественный ремонт. Такие квартиры востребованы как среди семей, так и среди групп арендаторов (например, студентов или работников).
  • гибкость аренды: в трёхкомнатной квартире можно сдавать комнаты по отдельности, что иногда позволяет увеличить общий доход от аренды.

Комфорт для проживания

  • пространство для жизни: трёхкомнатная квартира предоставляет больше жилого пространства, что делает её более комфортной для длительного проживания. Это особенно важно для семей, которые могут планировать долгосрочное проживание в одном месте.
  • потенциал для перепланировки: больше комнат означает больше возможностей для перепланировки или адаптации пространства под изменяющиеся потребности семьи (например, создание домашнего офиса или игровой комнаты для детей).

Долгосрочная стабильность

  • устойчивость к экономическим изменениям: трёхкомнатные квартиры в меньшей степени подвержены резким колебаниям цен на рынке недвижимости, особенно в периферийных городах. Это делает их более стабильным вложением, защищённым от инфляции и экономических кризисов.

Перспектива роста

  • увеличение цен: в периферийных городах с развитием инфраструктуры и улучшением качества жизни цены на жильё могут расти быстрее, и более крупные квартиры в таких условиях показывают большую отдачу от инвестиций.
  • потенциал для улучшений: владельцы трёхкомнатных квартир могут провести капитальный ремонт или улучшить квартиру, что существенно увеличит её стоимость на рынке.

Другими словами, хотя покупка трёхкомнатной квартиры требует большего первоначального капитала, в долгосрочной перспективе это вложение может оказаться более выгодным, как с точки зрения стоимости самого жилья, так и с учётом дохода от аренды. Просторная квартира также обеспечит комфортное проживание, а если возникнет необходимость в продаже, она, скорее всего, будет быстро реализована на рынке по хорошей цене.

Где искать «трёшки»? 

Для поиска трёхкомнатных квартир по адекватным ценам можно использовать несколько ресурсов и подходов. Вот основные варианты:

Агрегаторы недвижимости

Агрегаторы недвижимости являются одним из самых популярных и удобных способов поиска квартир. Они объединяют объявления от различных агентств и частных продавцов на одной платформе. Преимущества:

  • большой выбор: много вариантов из разных источников.
  • фильтры и сортировка: возможность использовать различные фильтры (цена, район, площадь и т.д.) для поиска подходящего варианта.
  • сравнение цен: легко сравнить цены на аналогичные объекты.

Агентства недвижимости

Агентства недвижимости могут предложить профессиональную помощь в поиске и покупке квартиры. Преимущества:

  • профессиональная помощь: риелторы могут предложить варианты, которые не всегда доступны на общедоступных платформах.
  • персонализированный подход: риелтор учитывает ваши предпочтения и требования, что может ускорить процесс поиска.
  • помощь в сделке: агентства часто берут на себя все юридические аспекты сделки и переговоры с продавцом.

Специализированные сайты и группы в соцсетях

Многие покупатели и продавцы используют социальные сети для размещения и поиска объявлений. Преимущества:

  • местные (городские, региональные, республиканские) группы.
  • форумы и сообщества: можно найти информацию и советы от местных жителей и экспертов.

Рекомендации

  • используйте несколько ресурсов: комбинируйте поиск на агрегаторах, у агентов и в соцсетях для более широкого охвата рынка.
  • проверяйте информацию: всегда проверяйте информацию о продавце и объекте, особенно если вы нашли предложение по очень низкой цене. Не забудьте о юридической чистоте сделки.
  • сравнивайте предложения: обращайте внимание не только на цену, но и на дополнительные условия, такие как состояние квартиры, дополнительные расходы и т.д.

Использование комбинации этих методов и ресурсов поможет вам найти трёхкомнатную квартиру по адекватной цене, соответствующую вашим требованиям.

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