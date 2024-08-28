Эксперты отмечают: интерес к трёхкомнатным квартирам на рынке недвижимости в городах России действительно возрос в последнее время. И в большей мере это касается регионов плюс-минус отдалённых от центра. Предложения при этом поддерживает спрос. Так, к примеру, в Салавате — в в крупном промышленном центре Республики Башкортостан — на данный момент ищут новых собственников порядка 150 «трёшек» https://salavat.etagi.com/realty/trehkomnatnye-kvartiry/.

Какие же факторы делают трёхкомнатные квартиры популярными у приобретателей? Озвучим основные моменты:

Изменение семейных потребностей

рост числа семей: в периферийных городах часто проживают семьи с детьми, для которых важно иметь больше жилого пространства. Трёхкомнатные квартиры позволяют комфортно разместиться родителям и детям, предоставляя каждому члену семьи отдельную комнату.

работа и учёба из дома: пандемия и последующее распространение удалённой работы и дистанционного обучения повысили потребность в дополнительной комнате для офиса или учебного пространства. Трёхкомнатные квартиры идеально подходят для этого.

Доступность и выгодные условия

сравнительная доступность: в периферийных городах цены на жильё значительно ниже, чем в крупных мегаполисах. Это делает трёхкомнатные квартиры более доступными для местных жителей, что стимулирует спрос.

программы господдержки: различные ипотечные программы с государственным субсидированием процентных ставок, особенно для семей с детьми, делают покупку трёхкомнатных квартир более привлекательной. Это стимулирует людей инвестировать в большее жильё.

Рост цен на жильё

ожидания роста стоимости: в условиях инфляции и общего роста цен на недвижимость, покупатели предпочитают сразу приобрести более просторное жильё, ожидая дальнейшего увеличения цен. Это позволяет им защитить свои вложения и улучшить жилищные условия на долгий срок.

Планирование на будущее

запас на будущее: многие семьи рассматривают покупку трёхкомнатной квартиры как вложение в будущее. Например, дети могут вырасти, и им потребуется отдельная комната, либо родители планируют расширение семьи.

инвестиционная привлекательность: трёхкомнатные квартиры считаются более ликвидными и легко сдаются в аренду. Это делает их привлекательными для тех, кто планирует инвестировать в недвижимость с целью получения дохода от аренды.

Изменение предпочтений в комфортности жилья

повышение требований к качеству жизни: в регионах наблюдается улучшение уровня жизни и повышение требований к комфортности жилья. Люди стремятся жить в более просторных и удобных квартирах, что стимулирует интерес к трёхкомнатным вариантам.

Таким образом, говорят эксперты, повышение интереса к трёхкомнатным квартирам на периферии связано с сочетанием экономических, демографических и социальных факторов. Люди стремятся обеспечить себя и свою семью комфортным жильём, учитывая текущие и будущие потребности.

Трёхкомнатные квартиры на перспективу — более выгодная покупка

Трёхкомнатные квартиры могут быть более выгодными в долгосрочной перспективе по нескольким причинам, несмотря на их более высокую начальную стоимость по сравнению с однокомнатными квартирами. Вот ключевые факторы, которые делают такие квартиры привлекательными с точки зрения долгосрочных вложений: