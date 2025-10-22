Эксперты: цены на вторичку в 2026 году вырастут на 10-12%

Соотношение цен на готовое жильё между городами существенно не изменится. Снижение ключевой ставки до относительно комфортных значений со второй половины года приведёт к запуску кредитования на покупку недвижимости по рыночным ставкам. Это позволит нарастить спрос россиян на вторичку на 15% по отношению к 2025 году, — предположил специалист.

На его взгляд, объём предложения останется примерно на текущем уровне — рост спроса будет уравновешен постепенным возвратом на вторичку тех продавцов, которые решили в 2024 году не продавать своё жильё, а сдавать его.

Директор портала «Всеостройке.рф» Светлана Опрышко в беседе с корреспондентом Циан.Журнала спрогнозировала, что рост цен на вторичном рынке в 2026 году будет сдержанным и «ползучим», без резких скачков.

На стоимость вторички будет влиять общая ситуация на рынке жилья: новостройки неизбежно подорожают из-за сокращения объёмов ввода и сохраняющегося спроса. Это опосредованно поддержит и цены на вторичном рынке: по мере того как первичка будет становиться дороже и для некоторых менее доступной, часть спроса неизбежно перетечёт на вторичный рынок, что создаст ценовое подспорье и для него», — пояснила эксперт.

По её словам, главным сдерживающим фактором, не позволяющим росту перерасти в бурный, остаётся дорогая ипотека: согласно прогнозу ЦБ, ключевая ставка в 2026 году будет находиться на уровне 12–13% годовых, так что кредиты будут всё ещё недоступными для широкого круга заёмщиков. Это ограничит платёжеспособный спрос и сдержит ценовые аппетиты продавцов.

То есть вторичный рынок окажется в состоянии баланса: с одной стороны его будут подтягивать вверх растущие цены на новостройки, а с другой — сдерживать дороговизна кредита. Итогом станет плавная положительная динамика. Квартиры на вторичке могут подорожать на 8–15% в зависимости от объекта, — продолжила Светлана Опрышко.

Также она уточнила, что вторичный рынок — крайне разношёрстный, и говорить о едином тренде для всех объектов некорректно.

Динамика цен будет сильно зависеть от конкретного предложения. Ликвидные объекты с качественным ремонтом, удачным расположением и хорошей инфраструктурой будут уверенно дорожать, опережая средние показатели. В то же время квартиры на первых этажах, с неудобными планировками или в неудачных локациях и в домах с износом могут демонстрировать ценовую стагнацию, — резюмировала спикер.

Руководитель направления «Аналитика» Est-a-Tet Светлана Комиссарова подчеркнула: на вторичном рынке недвижимости Москвы в текущем году фиксируют дефицит предложения: показатель за год снизился на 18,1%, а также уменьшение среднемесячного количества сделок до 10,9 тыс.

В периоды снижения количества сделок на рынке формируется отложенный спрос, который при положительном развитии экономической ситуации выстреливает в последующие годы. При активизации спроса цены сразу же реагируют ростом. В III квартале 2025 года наметился разворот ключевой ставки, и её дальнейшее снижение должно привести к росту количества сделок на рынке жилья, — отметила специалист.

По её мнению, учитывая размер темпов роста цен на вторичном рынке Москвы в прошлые годы, в 2026 году вполне обоснован рост цен предложения на 8–12% за год при условии активизации спроса на фоне снижения ипотечных ставок до уровня 10–12%.

источник: РИА Новости Крым