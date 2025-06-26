Эксперты: убытки россиян от мошенников в 2025 г могут вырасти до 350 млрд рублей

Мошенники, по оценкам Сбербанка, в 2025 году могут похитить у россиян до 340-350 миллиардов рублей, что примерно на 50 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Прогнозы на этот год мы определяем следующие. Если меры, которые принимаются сейчас на законодательном уровне и на уровне различных регуляторов, не заработают или заработают слабо, или будут пробуксовывать, то убытки россиян в 2025 году могут составить не менее 340-350 миллиардов рублей, — рассказал он.

В этом году за пять месяцев мошенники украли у россиян уже более 80 миллиардов рублей. Общий ущерб гражданам от мошенничества в 2024 году составил не менее 295 миллиардов рублей.

Потери граждан от мошенников уже сопоставимы с бюджетами целых отраслей — речь идёт о массовом хищении, которое требует системного ответа на уровне государства, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, основная угроза сегодня — не технический взлом, а именно социальная инженерия: звонки, подделка сайтов, убеждение перевести деньги «на безопасный счёт».

350 миллиардов рублей — это не просто статистика. Это миллионы жизней, нарушенных финансовым стрессом. И тенденция к росту убытков сохраняется уже третий год подряд. Злоумышленники действуют не через уязвимости в софте, а через уязвимости в сознании людей. И пока профилактика и обучение населения не станут приоритетом, говорить о снижении ущерба преждевременно, — подчёркивает Немкин.

Банки пока физически не успевают отрабатывать все инциденты в режиме реального времени.

Нужны не только технологические решения, но и правовая автоматизация — в том числе блокировка сомнительных переводов и оперативный откат мошеннических транзакций на основе поведенческого анализа, — считает депутат.

Сейчас многие банки делают ставку на антифрод-системы, но люди продолжают добровольно переводить средства мошенникам. Это значит, что надо переходить к более активному просвещению — через школы, соцсети, рекламные кампании. Без массовой цифровой грамотности мы так и будем “бить по хвостам”», — добавил парламентарий.

Он также отметил, что сегодня продолжается работа над формированием уже второго пакета мер по борьбе с мошенниками.

Нужен единый цифровой контур против мошенников, где каждый — от пользователя до следователя — будет частью защищённой системы, — заключил он.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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