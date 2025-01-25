Эксперты: увеличение маткапитала не повлияет на доступность жилья для семей

Общий размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года повысится и составит 912 тыс. рублей. Об этом на совещании президента с правительством страны сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Выплата на первенца увеличится на 60 тыс. рублей, до 690 тыс. После рождения второго ребёнка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит около 222 тыс. рублей.
Руководитель ипотечного бюро и проекта «ЭлектроннаяСделка.РФ» Камила Фазлыева в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала подчеркнула, что само наличие маткапитала в России — это удачная и успешная практика.
Что касается его использования, то за последние годы интерес с недвижимости перетёк на образование и медицину. Данные услуги тоже дорожают, а вложение в недвижимость уже не стало столь выгодным из-за высокого уровня цен на квартиры, особенно в крупных городах. Его индексация логична, учитывая общую инфляцию. К тому же многие по-прежнему тратят материнский капитал на погашение существующего ипотечного кредита, — сказала специалист.
По её мнению, властям нужно задуматься об увеличении количества способов распоряжения сертификатом на материнский капитал.
Возможно, его стоило бы направить на увеличение пособия, которое получает родившая женщина. Сегодня декретные — это около 40% средней месячной зарплаты. Этих денег семьям зачастую недостаточно, потому что с появлением ребёнка расходы существенно возрастают. Поэтому разумно было бы деньги направить именно на эту цель, — продолжила Камила Фазлыева.
Также она добавила, что существует много примеров, когда под видом покупки недвижимости в действительности женщины просто обналичивали материнский капитал.
Поэтому и были введены ограничения и требования проверки пригодности для проживания приобретаемого при помощи материнского капитала объекта недвижимости, — пояснила Камила Фазлыева.
Член правления Российской гильдии риелторов Ольга Пискаева предположила, что вступивший в силу с 1 января ипотечный стандарт внесет свои корректировки и в части использования маткапитала.
Первоначальный взнос 20% и ставка по кредиту 30% вряд ли компенсируются теми 60–80 тыс. рублей, на которые возрастёт маткапитал. Если он будет использоваться для погашения ранее взятой ипотеки, то это небольшой, но приятный бонус. 912 тыс. на приобретение недвижимости в больших городах — сумма небольшая, а выделения долей всем членам семьи это потребует, — прокомментировала специалист.
Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев уверен, что повышение размера материнского капитала не сыграет значительной роли в увеличении доступности жилья для семей. Он подчеркнул, что средняя стоимость 1 кв. м в новостройке достигает 170 тыс. рублей, а семье с двумя-тремя детьми для комфортного проживания необходимо жильё не менее чем с тремя комнатами.
Средняя площадь трёхкомнатных квартир в России — 85 кв. м. Таким образом, средняя стоимость трёшки составит до 14,4 млн рублей. Для оформления льготной ипотеки необходимо внести первоначальный взнос 20%, то есть семье нужно единовременно иметь на счетах до 2,9 млн рублей. Сумма материнского капитала, даже с учётом индексации, в три раза меньше необходимой, — представил расчёты эксперт.
Игорь Расторгуев отметил, что цены на вторичное жильё более демократичны — в среднем 107 тыс. рублей за 1 кв. м, однако оформлять такую сделку в ипотеку можно только по рыночным условиям.
Фактически материнским капиталом возможно погасить только метраж одной небольшой комнаты. При этом он может стать подспорьем для семей, у которых уже есть жильё, но необходимо расшириться, — заключает спикер.
источник: ЦИАН
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия