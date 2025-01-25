Эксперты: увеличение маткапитала не повлияет на доступность жилья для семей

Общий размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года повысится и составит 912 тыс. рублей. Об этом на совещании президента с правительством страны сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Выплата на первенца увеличится на 60 тыс. рублей, до 690 тыс. После рождения второго ребёнка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит около 222 тыс. рублей.

Руководитель ипотечного бюро и проекта «ЭлектроннаяСделка.РФ» Камила Фазлыева в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала подчеркнула, что само наличие маткапитала в России — это удачная и успешная практика.

Что касается его использования, то за последние годы интерес с недвижимости перетёк на образование и медицину. Данные услуги тоже дорожают, а вложение в недвижимость уже не стало столь выгодным из-за высокого уровня цен на квартиры, особенно в крупных городах. Его индексация логична, учитывая общую инфляцию. К тому же многие по-прежнему тратят материнский капитал на погашение существующего ипотечного кредита, — сказала специалист.

По её мнению, властям нужно задуматься об увеличении количества способов распоряжения сертификатом на материнский капитал.