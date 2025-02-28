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Эксперты: в 2025 году рост ипотеки не превысит 5%
фото: shutterstock

Эксперты: в 2025 году рост ипотеки не превысит 5%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:16 28.02.2025

По итогам 2025 года ипотечный портфель российских банков увеличится всего на 5%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России. Она напомнила, что в 2024 году рост ипотеки составил 13%. При этом он был значительно ниже показателя 2023 года.

Глава Центробанка считает, что прирост в 5% — это адекватный темп для ипотечного рынка, если сравнивать с показателями предыдущих лет. Это скромный результат, но сейчас рынку требуется более сдержанная динамика, отметила Эльвира Набиуллина. Она добавила, что в условиях высоких ипотечных ставок люди стали активнее приобретать недвижимость за собственные средства, без ипотеки.

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Глава Центробанка уверена, что строительная отрасль сможет переждать замедление темпов ипотеки. Она отметила, что девелоперы смогли накопить хороший запас прибыли за последние 2 года. По её словам, на первичном рынке доля сделок по покупке квартир за собственные деньги выросла до 60% в 2024 году. В 2023 году она составляла 40%.

источник: ЦИАН

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