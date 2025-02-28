Эксперты: в 2025 году рост ипотеки не превысит 5%

Глава Центробанка считает, что прирост в 5% — это адекватный темп для ипотечного рынка, если сравнивать с показателями предыдущих лет. Это скромный результат, но сейчас рынку требуется более сдержанная динамика, отметила Эльвира Набиуллина. Она добавила, что в условиях высоких ипотечных ставок люди стали активнее приобретать недвижимость за собственные средства, без ипотеки.
Глава Центробанка уверена, что строительная отрасль сможет переждать замедление темпов ипотеки. Она отметила, что девелоперы смогли накопить хороший запас прибыли за последние 2 года. По её словам, на первичном рынке доля сделок по покупке квартир за собственные деньги выросла до 60% в 2024 году. В 2023 году она составляла 40%.
источник: ЦИАН
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия