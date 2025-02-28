Эксперты: в 2025 году рост ипотеки не превысит 5%

По итогам 2025 года ипотечный портфель российских банков увеличится всего на 5%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России. Она напомнила, что в 2024 году рост ипотеки составил 13%. При этом он был значительно ниже показателя 2023 года.

По итогам 2025 года ипотечный портфель российских банков увеличится всего на 5%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России. Она напомнила, что в 2024 году рост ипотеки составил 13%. При этом он был значительно ниже показателя 2023 года.

Глава Центробанка считает, что прирост в 5% — это адекватный темп для ипотечного рынка, если сравнивать с показателями предыдущих лет. Это скромный результат, но сейчас рынку требуется более сдержанная динамика, отметила Эльвира Набиуллина. Она добавила, что в условиях высоких ипотечных ставок люди стали активнее приобретать недвижимость за собственные средства, без ипотеки.

Глава Центробанка уверена, что строительная отрасль сможет переждать замедление темпов ипотеки. Она отметила, что девелоперы смогли накопить хороший запас прибыли за последние 2 года. По её словам, на первичном рынке доля сделок по покупке квартир за собственные деньги выросла до 60% в 2024 году. В 2023 году она составляла 40%.

источник: ЦИАН