Эксперты: в воде у берегов Кубани почти не выявили превышений ПДК по углеводородам

Ученые не выявили повышенных значений по нефтяным углеводородам на подавляющем большинстве участков акватории Крыма и Краснодарского края, обследованных в рамках экспедиции по мониторингу последствий разлива мазута. Об этом

Пробы морской воды и прибрежных наносов собраны 20-24 января у берегов Керченского полуострова и западной части Краснодарского края. Затем в лабораториях ИнБЮМ проводились исследования образцов.

В большинстве образцов превышение предельно допустимых концентраций нефтяных углеводородов не выявлено на 14 из 16 станций от Керчи до Анапы. Незначительное превышение ПДК для рыбохозяйственных водоемов ученые зафиксировали только в пробах с двух станций, где поступление мазута отмечается постоянно, — говорится в сообщении.

Поясняется, что пробы отбирались, в частности, на 10 пляжах Керчи и Тамани, а также около крепости Ени-Кале и около села Яковенково на юго-востоке Крыма, в принявших основной выброс районах Краснодарского края — станице Благовещенской, селе Витязево и городе Анапе.

источник: ТАСС