Эксперты: Верховный суд разъяснил правила наследования недвижимости

Актуальное разъяснение, отмечает «Российская газета» , сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда пересматривала спор о наследстве. Такие дела почти всегда не простые. И в них особое место занимают споры о сроках оформления того, что оставил наследодатель. Здесь наследники делятся на две группы — одни сразу отправляются оформлять наследство. Другие — не торопятся. Обычно это дети умерших, у которых — нет конкурентов.

Об этом случае рассказал портал «Право ru». Суть его в следующем — после смерти женщины прошло 19 лет, и лишь спустя это время ее дочь пошла к нотариусу, чтобы оформить наследство и получить квартиру. Но суды в просьбе отказали, а чиновники смогли добиться изъятия жилья в пользу государства. Дело дошло до Верховного суда, который защитил наследницу и подчеркнул: даже долги по «коммуналке» не лишают права получить имущество от умерших родителей.

Вот детали нашей истории. В одной из столичных квартир проживала гражданка, у которой было две дочери. Одна давно жила самостоятельно, а вторая — с матерью. Хозяйка квартиры умерла в 1997 году. Ее вторая дочь осталась жить в квартире со своим ребенком — внучкой хозяйки. Прошли годы, внучка вышла замуж и родила двух девочек. В 2015 году внучка хозяйки квартиры умерла. В квартире осталась жить вторая дочь покойной хозяйки квартиры со своими внучками. Она оформила над ними опекунство.

По закону принять наследство можно в течение шести месяцев со дня открытия наследства. И для этого нужно обратиться к местному нотариусу. Но после смерти хозяйки квартиры ни одна из ее дочерей не пошла оформлять документы на наследование жилплощади. Они обратились к нотариусу лишь спустя 19 лет. И получили отказ. Многолетнее опоздание сестры потом объяснят «юридической безграмотностью».

Получив отказ нотариуса, дочка хозяйки — бабушка двух внучек, решила узаконить свое проживание в квартире через суд. Иск был подан с одной стороны к старшей дочери хозяйки квартиры, с другой — к департаменту городского имущества. Истица потребовала установить факт принятия наследства и признать за ней право собственности на квартиру.

Но к этому времени городские чиновники уже вычислили по бумагам, что единственная хозяйка квартиры умерла чуть ли не двадцать лет назад, а за наследством никто не пришел.

Департамент заявил встречный иск. Чиновники потребовали признать квартиру выморочным имуществом и передать в собственность государства. Юрист департамента горимущества сказал в суде, что на момент смерти наследодательницы у ее дочери даже не было постоянной регистрации в квартире. Да и долги по коммуналке за квартиру немаленькие — больше 350 000 рублей. А это значит, что дочка прежней хозяйки не содержит жилье, как положено. К тому же гражданка не доказала, что предпринимала хоть какие-то действия для принятия наследства после смерти матери.

Старшая дочь, как и чиновники, попросила суд отказать сестре в иске. Ведь наследницами были они вдвоем, а значит, квартира должна достаться им обеим. Районный суд согласился с доводами чиновников и сказал, что наследство нужно было принять в срок, а раз этого не было сделано, то квартира должна достаться государству. Это решение подтвердили городской и Второй кассационный суды.

Дочка-бабушка дошла до Верховного суда. Судебная коллегия по гражданским делам изучила документы и не согласилась с решениями коллег. Судьи ВС обратились к Гражданскому кодексу РСФСР, который действовал в момент смерти хозяйки квартиры. Этот закон, как и современный Гражданский кодекс, допускал принятие наследства не только при обращении к нотариусу, но и при фактическом вступлении во владение имуществом. Наследник должен относиться к имуществу, «как к собственному» — управлять, пользоваться и распоряжаться им, поддерживать в надлежащем состоянии. Тогда можно говорить, что он владеет имуществом, а значит, принял наследство.

Для подтверждения фактического принятия наследства можно представить разные документы. В их число входят квитанции об оплате налогов, оплате коммунальных платежей, договоры подряда на проведение ремонтных работ и другие подобные документы.

При этом факт регистрации в квартире на момент смерти наследодателя вообще не является обстоятельством, которое влияет на признание или непризнание его родственников наследниками. Важен лишь факт фактического проживания.

Не имел значения для разрешения спора и долг по коммунальным платежам, заявили судьи ВС. Отсутствие долга не является одним из условий принятия наследства, подчеркнули они.

По мнению высокого суда, нижестоящие суды неправильно рассмотрели спор. Поэтому все решения ВС отменил и дело вернул на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Специалисты по жилищному праву подчеркивают: если наследник проживал совместно с наследодателем на момент его смерти и после смерти продолжил пользоваться жилым помещением, и это можно подтвердить, то нотариус выдаст наследнику свидетельство о праве на наследство на основании фактического его принятия даже по истечении шестимесячного срока.

Что доказывает фактическое принятие наследства?

Это платежки по ЖКУ, документы, подтверждающие расходы на ремонт и обустройство жилища, свидетельские показания соседей, справки о совместном проживании с наследодателем, справки из органов соцзащиты и медучреждений об уходе за ним.