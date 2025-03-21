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Эксперты: выдача ипотеки за год упала на 40%
иллюстрация: ЦИАН

Эксперты: выдача ипотеки за год упала на 40%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:20 21.03.2025

С начала года было выдано около 100 тыс. жилищных кредитов на 400 млрд рублей.

За период с начала 2025 года и по 7 марта российские банки выдали 100 тыс. жилищных кредитов на сумму 400 млрд рублей. Это на 40% меньше, чем было выдано за такой же период 2024 года, сообщил управляющий директор «Дом.РФ» Иван Волошин, выступая на Юридическом саммите лидеров стройотрасли в Москве.

По оценке госкомпании, по состоянию на 7 марта было выдано 100 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 400 млрд рублей. Снижение выдачи ипотеки негативно отражается на устойчивости застройщиков, так как уровень продаж жилья падает, подчеркнул Волошин.

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Чтобы стимулировать банки выдавать ипотечные кредиты, нужно устранить дисбаланс на рынке, заявил спикер. Необходимо приблизить уровень требований капитала при кредитовании новостроек к кредитованию вторичного рынка. По мнению Волошина, будет целесообразно смягчить банковское регулирование ипотеки, в том числе требования уровня риска макронадбавок. Это возможно в первую очередь для жилищных кредитов, которые соответствуют ипотечному стандарту.

источник: ЦИАН

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