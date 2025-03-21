Эксперты: выдача ипотеки за год упала на 40%

За период с начала 2025 года и по 7 марта российские банки выдали 100 тыс. жилищных кредитов на сумму 400 млрд рублей. Это на 40% меньше, чем было выдано за такой же период 2024 года, сообщил управляющий директор «Дом.РФ» Иван Волошин, выступая на Юридическом саммите лидеров стройотрасли в Москве.

По оценке госкомпании, по состоянию на 7 марта было выдано 100 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 400 млрд рублей. Снижение выдачи ипотеки негативно отражается на устойчивости застройщиков, так как уровень продаж жилья падает, подчеркнул Волошин.

Чтобы стимулировать банки выдавать ипотечные кредиты, нужно устранить дисбаланс на рынке, заявил спикер. Необходимо приблизить уровень требований капитала при кредитовании новостроек к кредитованию вторичного рынка. По мнению Волошина, будет целесообразно смягчить банковское регулирование ипотеки, в том числе требования уровня риска макронадбавок. Это возможно в первую очередь для жилищных кредитов, которые соответствуют ипотечному стандарту.

источник: ЦИАН