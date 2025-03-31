Эксперты: выдача рыночной ипотеки рухнула до исторического минимума

За месяц российские банки выдали по стандартным программам ипотеки на сумму 31,3 млрд рублей. Относительно января показатель увеличился на 43,3%. По льготным программам было выдано ипотеки на сумму 195,8 млрд рублей, что на 86,3% больше январского показателя.

Общий ипотечный портфель российских банков в феврале увеличился на 0,2%. Он достиг 20,043 трлн рублей. По состоянию на 1 марта 2025 года годовой темп роста ипотечного портфеля снизился до 8,9%.

В феврале активность на ипотечном рынке начала восстанавливаться после сезонного спада в январе. Банки выдали заёмщикам 52,6 тыс. жилищных кредитов на сумму 227,1 млрд рублей. В январе было выдано 32,3 тыс. кредитов на сумму 127 млрд рублей. При этом в годовом выражении число ипотечных кредитов снизилось на 45%, а объем выдачи ипотеки сократился на 31,8%.

Средний размер жилищного кредита в феврале превысил 4,3 млн рублей. Относительно января он увеличился на 9,9%. Средневзвешенная ставка по ипотеке за месяц снизилась с 8,34% до 7,7% годовых. В ЦБ объяснили, что это связано с ростом доли льготной ипотеки.

источник: ЦИАН