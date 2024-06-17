Эксперты: выдачи льготной ипотеки подскочили в мае

Объемы выдачи льготной ипотеки в мае выросли на 17%, до 412 млрд рублей. Темпы кредитования ускорились более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, выяснили «Известия». Банки сообщают о значительном спросе на госпрограммы. Участники рынка стремятся выдать больше кредитов наиболее надежным заемщикам перед окончанием действия ипотеки на новостройки под 8% с 1 июля — после этой даты спрос на жилье в РФ заметно сократится в условиях высоких ставок. О том, как эта ситуация повлияет на стоимость жилья в России,— в материале «Известий».

Насколько выросли выдачи льготной ипотеки в мае

Банки в мае выдали 77 тыс. льготных ипотечных кредитов на 412 млрд рублей. Это больше, чем в апреле, на 16% и 17% соответственно, следует из данных ДОМ.РФ («Известия» их изучили). При этом темпы роста жилищного кредитования ускорились более чем вдвое. Если сравнивать апрель с мартом, то объемы льготных кредитов увеличились лишь на 7%.

По сравнению с предыдущим годом рост также значительный. Выдачи ипотеки с господдержкой в мае превышают показатели аналогичного периода 2023 года на треть, следует из данных ДОМ.РФ. Количество оформленных займов за тот же период увеличилось на 21%.

Крупнейшие банки подтвердили «Известиям» рост выдач по госпрограммам. В мае 2024 года «Сбер» выдал льготных кредитов на сумму более 218 млрд рублей (больше половины от всех выдач в РФ за тот же период). Это превышает показатели предыдущего месяца на 60%, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Банк «ДОМ.РФ» оформил в мае на 20% больше жилищных займов с господдержкой, чем за аналогичный период прошлого года, уточнил вице президент организации Кирилл Варенцов.

Тем не менее у отдельных игроков рынка показатели за май были сопоставимы с апрельскими — об этом сообщили представители ВТБ и Абсолют Банка. Это в любом случае говорит о высоком спросе на ипотеку, поскольку традиционно из-за майских праздников объемы кредитования в этом месяце сокращаются, уточнил директор департамента розничного бизнеса Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

Многие заемщики пытаются «запрыгнуть в последний вагон», то есть взять льготную ипотеку, пока ее еще не отменили, — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Льготная программа на новостройки под 8% действует до 1 июля 2024-го. Как заявлял «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков, ее продлевать не будут — это консенсус. Также после этой даты могут измениться условия по ипотеке для семей с детьми под 6% — в Минфине допускали, что по ней могут поднять ставку для семей с детьми старше 6 лет.

До конца 2024-го в России продолжает действовать специальная программа для IT-специалистов под 5%, и до 2030-го продлены Дальневосточная и Арктическая ипотеки под 2%.

При этом банки к началу июня израсходовали 95% общего лимита средств на выдачу кредитов по программе на новостройки — из 6,19 трлн рублей использовано 5,89 трлн рублей, уточнили в ДОМ.РФ. То есть до ее окончания банки смогут выдать кредиты на новостройки под 8% примерно на 300 млрд рублей — в организации уверены, что к 1 июля лимиты у кредиторов полностью закончатся. «Известия» направили запросы в Минфин и ЦБ РФ.

Банки стараются выдать максимальный объем льготных ипотечных кредитов по госпрограммам, которые будут переформированы или отменены, — добавил независимый эксперт Андрей Бархота.

Кредитные организации подтвердили высокий уровень одобрения по ипотеке. Клиенты, которые берут жилищные займы, традиционно показывают самую высокую платежную дисциплину, отметили в пресс-службе ВТБ.

Банки заинтересованы получить от этого ажиотажа максимум платежеспособных и порядочных заемщиков, а не просто выдать как можно больше кредитов по госпрограмме, добавил автор проекта «Экономизм» и эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский. Из-за этого процент отказов по ипотеке в июне может взлететь до 70–80%.

Как будет развиваться ситуация на рынке недвижимости во второй половине 2024-го

Вероятность нового повышения ключевой ставки ЦБ этим летом (с нынешних 16%) дополнительно подстегивает спрос на льготные программы на фоне их корректировок, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Россияне будут стремиться взять более дешевый жилищные кредиты, пока это еще возможно.

Ожидание завершения льготной ипотеки в моменте стимулирует повышенный спрос на нее. В июне этот ажиотаж, вероятно, усилится, — ожидает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Для рынка жилья ажиотажный спрос в мае и июне будет означать, что новостройки продолжат дорожать, добавила Наталья Мильчакова.

Уже со второго полугодия можно будет ожидать замедления ипотечного кредитования, — предупредила Людмила Рокотянская.

Чтобы поддержать просевшие продажи, застройщики пустят в ход новые и старые маркетинговые инструменты — акции, дисконты и рассрочки, уточнил глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. Тем не менее застройщикам не удастся избежать существенного снижения продаж — покупать жилье в ипотеку по ставке 17–18% люди просто не смогут. Поэтому девелоперам придется перейти к постепенному планомерному снижению цен, заключил эксперт.

Однако рынок недвижимости реагирует на изменения внешних факторов с задержкой, поэтому после 1 июля мгновенного обвала цен на новостройки не произойдет, уточнила Наталья Мильчакова. Стоимость жилья к концу 2024 года снизится на 5–10% во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, — там цены могут стагнировать.

Период охлаждения рынка недвижимости может продлиться 9–15 месяцев, считает Андрей Бархота. Объем вновь предоставленных кредитов во втором полугодии снизится на 15–25% (по отношению ко второму полугодию 2023-го). Помимо этого, девелоперы станут медленнее запускать и завершать новые проекты, заключил эксперт.

источник: «Известия»