Эксперты: выдачи потребительских кредитов в 2021 году выросли на треть

В 2021 году выдачи нецелевых потребительских кредитов (кредитов наличными), выросли на треть по сравнению с 2020 годом, следует из данных сервиса по умному подбору финансовых услуг «Кредистория» (АО «ОКБ»), располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиках.

Так, в декабре население взяло 1,76 млн кредитов наличными – на 22% больше, чем в декабре 2020 года (1,44 млн), а за весь 2021 год россияне получили 19,3 млн потребкредитов, что на 33% больше, чем за 2020 год (14,5 млн кредитов), — отмечают в ОКБ.

Среди 30 регионов, в которых население взяло в 2021 году наибольшее количество кредитов наличными, самый крупный рост кредитования по сравнению с 2020 годом был в Москве и Московской области (на 38%), Тюменской области (38%), Татарстане (39%) и Иркутской области (40%). Наименьший – в Удмуртии, Самарской и Омской областях, а также в Алтайском крае (во всех на 28%).

Количество заемщиков, берущих кредиты наличными, с 2016 года увеличилось в два раза на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения. В 2021 году рост количества выданных кредитов сразу на треть обусловлен также относительно низкими показателями 2020 года из-за спада кредитования в первую волную коронавируса, — цитирует пресс-служба генерального директора АО «ОКБ» («Кредистории») Артура Александровича.

Количество кредитов наличными по регионам

Регион 2021 2020 % 1 МОСКВА 1 273 214,00 925 277,00 38% 2 МОСКОВСКАЯ ОБЛ 1 114 704,00 806 263,00 38% 3 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 746 491,00 553 352,00 35% 4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 664 434,00 488 325,00 36% 5 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ 622 172,00 475 111,00 31% 6 БАШКОРТОСТАН 592 091,00 432 289,00 37% 7 ТАТАРСТАН 524 024,00 376 726,00 39% 8 РОСТОВСКАЯ ОБЛ 515 240,00 374 985,00 37% 9 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 453 310,00 344 467,00 32% 10 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ 441 357,00 332 457,00 33% 11 ИРКУТСКАЯ ОБЛ 428 792,00 306 816,00 40% 12 САМАРСКАЯ ОБЛ 421 854,00 329 394,00 28% 13 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 421 366,00 323 726,00 30% 14 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ 412 230,00 319 555,00 29% 15 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ 405 477,00 311 461,00 30% 16 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ 390 525,00 299 233,00 31% 17 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 349 281,00 258 390,00 35% 18 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 324 570,00 254 474,00 28% 19 ЮГРА 314 538,00 234 443,00 34% 20 САРАТОВСКАЯ ОБЛА 298 471,00 230 132,00 30% 21 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ 297 793,00 222 626,00 34% 22 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 288 451,00 224 427,00 29% 23 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ 288 261,00 224 278,00 29% 24 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ 276 568,00 213 206,00 30% 25 ОМСКАЯ ОБЛ 269 985,00 211 244,00 28% 26 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ 258 767,00 192 471,00 34% 27 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ 249 314,00 181 244,00 38% 28 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ 237 088,00 181 401,00 31% 29 УДМУРТСКАЯ РЕСП 225 506,00 175 931,00 28% 30 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 217 675,00 166 669,00 31%

КРЕДИСТОРИЯ

Сервис по умному подбору финансовых услуг от «Объединенного Кредитного Бюро» — крупнейшего бюро кредитных историй в России, действующего с 2004 года. Акционерами являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Услугами Бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По итогам ноября 2021 года Бюро хранит информацию о 521 млн кредитах и займах.

Официальные сайты — credistory.ru и bki-okb.ru.

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