Эксперты: выдачи потребительских кредитов в 2021 году выросли на треть

В 2021 году выдачи нецелевых потребительских кредитов (кредитов наличными), выросли на треть по сравнению с 2020 годом, следует из данных сервиса по умному подбору финансовых услуг «Кредистория» (АО «ОКБ»), располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиках.
Так, в декабре население взяло 1,76 млн кредитов наличными – на 22% больше, чем в декабре 2020 года (1,44 млн), а за весь 2021 год россияне получили 19,3 млн потребкредитов, что на 33% больше, чем за 2020 год (14,5 млн кредитов), — отмечают в ОКБ.
Среди 30 регионов, в которых население взяло в 2021 году наибольшее количество кредитов наличными, самый крупный рост кредитования по сравнению с 2020 годом был в Москве и Московской области (на 38%), Тюменской области (38%), Татарстане (39%) и Иркутской области (40%). Наименьший – в Удмуртии, Самарской и Омской областях, а также в Алтайском крае (во всех на 28%).
Количество заемщиков, берущих кредиты наличными, с 2016 года увеличилось в два раза на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения. В 2021 году рост количества выданных кредитов сразу на треть обусловлен также относительно низкими показателями 2020 года из-за спада кредитования в первую волную коронавируса, — цитирует пресс-служба генерального директора АО «ОКБ» («Кредистории») Артура Александровича.
Количество кредитов наличными по регионам
|Регион
|2021
|2020
|%
|1
|МОСКВА
|1 273 214,00
|925 277,00
|38%
|2
|МОСКОВСКАЯ ОБЛ
|1 114 704,00
|806 263,00
|38%
|3
|КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
|746 491,00
|553 352,00
|35%
|4
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|664 434,00
|488 325,00
|36%
|5
|СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
|622 172,00
|475 111,00
|31%
|6
|БАШКОРТОСТАН
|592 091,00
|432 289,00
|37%
|7
|ТАТАРСТАН
|524 024,00
|376 726,00
|39%
|8
|РОСТОВСКАЯ ОБЛ
|515 240,00
|374 985,00
|37%
|9
|КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
|453 310,00
|344 467,00
|32%
|10
|ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ
|441 357,00
|332 457,00
|33%
|11
|ИРКУТСКАЯ ОБЛ
|428 792,00
|306 816,00
|40%
|12
|САМАРСКАЯ ОБЛ
|421 854,00
|329 394,00
|28%
|13
|ПЕРМСКИЙ КРАЙ
|421 366,00
|323 726,00
|30%
|14
|НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ
|412 230,00
|319 555,00
|29%
|15
|КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ
|405 477,00
|311 461,00
|30%
|16
|НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ
|390 525,00
|299 233,00
|31%
|17
|СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
|349 281,00
|258 390,00
|35%
|18
|АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
|324 570,00
|254 474,00
|28%
|19
|ЮГРА
|314 538,00
|234 443,00
|34%
|20
|САРАТОВСКАЯ ОБЛА
|298 471,00
|230 132,00
|30%
|21
|ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ
|297 793,00
|222 626,00
|34%
|22
|ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
|288 451,00
|224 427,00
|29%
|23
|ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ
|288 261,00
|224 278,00
|29%
|24
|ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ
|276 568,00
|213 206,00
|30%
|25
|ОМСКАЯ ОБЛ
|269 985,00
|211 244,00
|28%
|26
|ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ
|258 767,00
|192 471,00
|34%
|27
|ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ
|249 314,00
|181 244,00
|38%
|28
|БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ
|237 088,00
|181 401,00
|31%
|29
|УДМУРТСКАЯ РЕСП
|225 506,00
|175 931,00
|28%
|30
|ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
|217 675,00
|166 669,00
|31%
КРЕДИСТОРИЯ
Сервис по умному подбору финансовых услуг от «Объединенного Кредитного Бюро» — крупнейшего бюро кредитных историй в России, действующего с 2004 года. Акционерами являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Услугами Бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По итогам ноября 2021 года Бюро хранит информацию о 521 млн кредитах и займах.
Официальные сайты — credistory.ru и bki-okb.ru.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!