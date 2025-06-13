Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Эксперты: за год интерес к детским лагерям в Крыму вырос более чем в 2 раза
Новости Республики
Эксперты: за год интерес к детским лагерям в Крыму вырос более чем в 2 раза
фото: pikist.com

Эксперты: за год интерес к детским лагерям в Крыму вырос более чем в 2 раза

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:39 13.06.2025

С началом летних каникул аналитики платформы Авито Услуги проанализировали интерес жителей Республики Крым к детским лагерям. Сравнив данные за май 2025 года с аналогичным периодом прошлого года и апрелем 2025 года, эксперты отметили, что такой вид отдыха стал значительно более востребованным среди родителей школьников.

Популярность летнего отдыха для детей

Летние каникулы — время, когда дети могут отдохнуть от школьных забот и погрузиться в новые увлекательные занятия. По результатам исследования, спрос на детские лагеря у жителей Крыма за последний год вырос на 106%.

Какие лагеря наиболее востребованы?

Как показывают данные платформы, более 90% пользователей ищут именно полноценные летние смены в классических лагерях. Это отражает стремление родителей предоставить детям возможность активного отдыха.

Узнайте больше:  Возможное нововведение: операторам персданных могут запретить собирать профили клиентов

За последний год количество объявлений, предлагающих отдых в детском летнем лагере, увеличилось более чем в 3 раза. Это подтверждает, что туроператоры активно наращивают предложение, чтобы удовлетворить растущий интерес к такому виду отдыха.

Самые популярные виды лагерей

Как показывают данные платформы, 75% пользователей по всей России ищут именно полноценные летние смены в классических лагерях. Кроме того, растет и востребованность других типов лагерей, таких как спортивные (рост в 5 раз к прошлому году), языковые (+40%) и лагеря дневного пребывания (+51%) – это отражает стремление родителей предоставить детям не только активный отдых, но и возможности для развития и получения новых знаний.

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: отдых в Крыму

отдых в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.