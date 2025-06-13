Эксперты: за год интерес к детским лагерям в Крыму вырос более чем в 2 раза

С началом летних каникул аналитики платформы Авито Услуги проанализировали интерес жителей Республики Крым к детским лагерям. Сравнив данные за май 2025 года с аналогичным периодом прошлого года и апрелем 2025 года, эксперты отметили, что такой вид отдыха стал значительно более востребованным среди родителей школьников.

Популярность летнего отдыха для детей

Летние каникулы — время, когда дети могут отдохнуть от школьных забот и погрузиться в новые увлекательные занятия. По результатам исследования, спрос на детские лагеря у жителей Крыма за последний год вырос на 106%.

Какие лагеря наиболее востребованы?

Как показывают данные платформы, более 90% пользователей ищут именно полноценные летние смены в классических лагерях. Это отражает стремление родителей предоставить детям возможность активного отдыха.

За последний год количество объявлений, предлагающих отдых в детском летнем лагере, увеличилось более чем в 3 раза. Это подтверждает, что туроператоры активно наращивают предложение, чтобы удовлетворить растущий интерес к такому виду отдыха.

Самые популярные виды лагерей

Как показывают данные платформы, 75% пользователей по всей России ищут именно полноценные летние смены в классических лагерях. Кроме того, растет и востребованность других типов лагерей, таких как спортивные (рост в 5 раз к прошлому году), языковые (+40%) и лагеря дневного пребывания (+51%) – это отражает стремление родителей предоставить детям не только активный отдых, но и возможности для развития и получения новых знаний.

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