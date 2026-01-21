Эксперты: за незаконный кредит может грозить полуторамиллионный штраф

Обман банка при получении кредита для индивидуального предпринимателя или руководителя организации может обернуться штрафом в 1 миллион рублей (сейчас — 200 тысяч). При этом размер санкций за незаконное получение государственного целевого кредита, повлекшее крупный ущерб следует установить в пределах от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей (сейчас — от 100 до 300 тысяч рублей). Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 21 января.

Тенденция на увеличение

За период с 2021 по 2023 год 3126 человек в России были осуждены за экономические преступления, из них примерно половине в качестве основного наказания назначили штраф. При этом размеры применяемых санкций по соответствующим статьям имеют тенденцию к увеличению, отмечают авторы законопроекта. Более того, они стали чаще приближаться к верхнему пороговому значению, установленному в соответствующих нормах.

Например, в 2018 году штраф в размере до 100 тысяч рублей был назначен 42,8 процента осужденных, тогда как в 2023 году удельный вес таких лиц от общего числа осужденных составил 20,4 процента, — говорится в пояснительной записке. — В то же время штраф от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей в 2018 году назначен 56,6 процента осужденных, тогда как в 2023 году — 75,6 процента осужденных. Кроме того, если в 2018 году штраф в размере свыше 500 тысяч рублей был назначен только 0,6 процента осужденных, то в 2023 году — уже 4 процентам осужденных.

Анализ статистических данных Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации свидетельствует о растущей востребованности штрафа, назначаемого в качестве основного наказания за совершение экономических преступлений, делают вывод разработчики поправок.

Вместе с тем величины штрафов, предусмотренных в качестве дополнительного вида наказания за преступления экономической направленности, в ряде случаев также назначаются ближе к верхним пределам санкций соответствующих статей УК. К примеру, 57 осужденным по части второй статьи 172 УК («Незаконная банковская деятельность») штраф был назначен в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей (верхний предел — миллион рублей).

Бери кредит честно

Как пояснил «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анатолий Лисицын, предложенные кабмином нововведения затрагивают статьи УК РФ об экономических преступлениях, нарушениях авторских и смежных прав, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Согласно проекту, взыскание за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (ст. 159 УК РФ), вырастет с 1 до 1,5 миллиона рублей.

За предоставление банку при оформлении кредита заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб (ст. 176 УК РФ), штрафную планку предлагают поднять с нынешних 200 тысяч до 1 миллиона рублей, а за нарушения в особо крупном размере денежные санкции хотят установить в пределах от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей (сейчас — от 100 до 300 тысяч рублей).

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК) в кабмине считают целесообразным также наказывать строже, увеличив штраф с 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Равно как и нарушение авторских прав (ст. 146 УК): штраф здесь хотят повысить с 200 тысяч до 1 миллиона рублей, в особо крупном размере — с 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

