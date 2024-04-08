Эксперты: Запорожскую АЭС Киев решил сделать вторым Чернобылем

Вооруженные силы Украины 7 апреля нанесли серию ударов по Запорожской атомной станции (ЗАЭС). Радиационный фон на объекте не изменился, сообщили в пресс-службе станции, а эксперты отметили, что удар беспилотника с боезарядом все же не прошел бесследно, при этом нельзя гарантировать, что киевский режим не предпримет новых попыток атаковать ЗАЭС. К чему это может привести, разбиралась «Парламентская газета».

Удары были, угрозы нет

Атака на Запорожскую АЭС произошла днем 7 апреля. Как сообщила пресс-служба станции, ЗАЭС была атакована украинскими дронами-камикадзе. Один беспилотник рухнул в районе столовой, в результате чего был поврежден грузовик, доставлявший продукты. Еще один дрон упал возле грузового порта. За 20 минут до атаки эксперты МАГАТЭ проводили на территории станции плановый обход.

Радиационный фон на станции не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, добавили в пресс-службе.

В госкорпорации «Росатом» призвали руководство МАГАТЭ и стран Европейского союза незамедлительно отреагировать на попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной электростанции на континенте. Там добавили, что после удара ВСУ три сотрудника станции получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. В самой МАГАТЭ лишь заявили, что после ударов угрозы ядерной безопасности нет. Глава организации Рафаэль Гросси назвал в соцсети атаку по станции безрассудной, подчеркнув, что подобные действия «увеличивают риск крупной ядерной аварии».

Энергообъектам нужна особая охрана

Очередной опасной провокацией назвал атаку киевского режима на ЗАЭС глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Разрушительного эффекта она не вызвала, да и не могла, сказал он «Парламентской газете»:

Атомные станции проектируются и строятся с огромным запасом антитеррористической защищенности. Купол энергоблока способен выдержать падение самолета.

Тем не менее беспилотник — не самолет, он несет в себе боезаряд, добавил Завальный, и в МАГАТЭ уже предупредили о возможном нарушении устойчивости работы ЗАЭС.

Даже остановленный энергоблок требует постоянного охлаждения, и такие попадания могут нарушить работу некоторых систем, что отражается на общей безопасности, — отметил депутат.

Пока действия киевского режима — это плохой пиар и неудавшаяся провокация, дал оценку случившемуся первый зампред думского Комитета по энергетике Игорь Ананских. Закрывать глаза на это преступление, пусть даже оно не привело к тяжелым последствиям, нельзя, уверен депутат.

Целенаправленный удар по ядерному объекту — это страшно: и в России, и на Украине хорошо помнят и до сих пор пожинают плоды Чернобыля, — сказал в беседе с нашим изданием политик. — В попытке пропиариться в западной прессе ВСУ не останавливаются ни перед чем — они уже продемонстрировали наплевательское отношение к своему же народу подрывом Каховской ГЭС. Но в случае с атомной станцией все гораздо опаснее.

Охрану стратегических объектов энергетики — не только АЭС, но и нефтеперерабатывающих заводов, нужно усиливать по всей стране, уверен Павел Завальный. Это стало очевидным после недавних атак беспилотников по территории НПЗ в Нижнекамске.

Такая работа, по его словам, уже ведется, — сообщил политик.

Кто за это ответит

Россия продолжает взаимодействие с МАГАТЭ на принципах доверия и диалога, отметил в беседе с «Парламентской газетой» член думского Комитета по энергетике Борис Гладких.

Мы доносим до международных экспертов необходимую информацию и надеемся, что они сохранят трезвость мысли и адекватность восприятия реальности, — отметил депутат. — Адекватной реакцией в данном случае могло бы стать заявление МАГАТЭ об опасности атак со стороны ВСУ на объекты такого уровня.

С коллегой по комитету согласился Игорь Ананских:

Мы ориентируемся на то, что МАГАТЭ — нейтральная организация, главная цель которой — обеспечение безопасности ядерных объектов. Мы надеемся, что организация будет адекватно реагировать на подобные удары, предупреждая об их опасности международное сообщество, в том числе на площадке ООН.

Удар по атомной станции — очередное свидетельство террористической направленности киевского режима, добавил Борис Гладких. Поэтому бенефициарам конфликта на Западе надо еще раз задуматься, кого они спонсируют, чтобы в какой-то момент не превратиться из пособников в соучастников террористических актов, отметил депутат. Киевские власти, по его словам, не остановятся перед шантажом своих западных покровителей, если те прекратят их финансирование. Предметом шантажа как раз и может стать ответственность за удары по ЗАЭС, считает Гладких.

источник: «Парламентская газета»