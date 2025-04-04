Эксперты: земельные участки дорожают быстрее, чем частные дома

Спрос на загородные дома снижается с июля 2024 года. Среди причин такой динамики — заградительные рыночные ставки, ужесточение предоставления семейной ипотеки, отсутствие сделок по сельской программе, рост цен на стройматериалы и рабочую силу, — отметила специалист.

При этом сотка земли за аналогичный промежуток времени подорожала на 14%, добавила Елена Бобровская.

Руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала отметил, что стоимость земли увеличивается в том числе из-за льготной ипотеки.

Зачастую человек покупает именно участок, чтобы потом уже приступить к строительству, а не покупает домовладение с землёй. Такой формат, безусловно, удобен, но для одного сегмента такое решение неприемлемо из-за большей стоимости, а для другого — из-за типового проекта и компромиссов, на которые придётся идти из-за этого, — пояснил специалист.

Ещё одним фактором удорожания участков, на его взгляд, является нехватка ликвидной земли.

За время действия льготной ипотеки подготовленные хорошие участки расхватали. Земли действительно становится всё меньше, и ликвидные участки с хорошей инфраструктурой, коммуникациями заметно растут в цене, — заключил Вячеслав Котлов.

Руководитель департамента загородной недвижимости VSN Group Ольга Магилина отметила, что земельные участки — «продукт особый», и он пользуется наибольшим спросом в «крайних» сегментах: в самых дорогих и в самых доступных по цене.

Премиальные земельные участки на протяжении всего 2024 года продолжали расти в спросе и, естественно, понемногу росли в цене. А вот участки эконом-класса растут совсем по другой причине. Здесь роль играет тот факт, что земельный участок — это лот с самой низкой ценой входа изо всех объектов загородной недвижимости. Он даёт человеку возможность вложить свои деньги сегодня, защитив их от обесценивания, даже в том случае, если на загородный дом или таунхаус накопленных средств не хватает, — заявила эксперт.

По её словам, покупка земельного участка не принуждает человека сразу же приступить к строительству дома — можно подождать до наступления более комфортной финансовой ситуации.

А ещё каждый раз во время макроэкономической турбулентности и снижения реальных доходов населения покупатели участков чаще пытаются сэкономить, веря, что самостоятельное строительство дома обойдётся им дешевле, чем покупка готового. К сожалению, это не так, и при планировании строительства собственными силами люди в среднем ошибаются почти вдвое в отношении объёма предстоящих затрат и почти втрое — при оценке времени, которое потребуется до момента переезда или начала использования нового дома, — продолжила Ольга Магилина.

По мнению спикера, влияние всех перечисленных выше факторов на рыночную ситуацию в ближайшее время сохранится, и вышеупомянутая динамика цен будет наблюдаться ещё в течение как минимум нескольких месяцев.

источник: ЦИАН