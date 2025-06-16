Экспозицию Республики Крым признали одной из лучших на форуме «Путешествуй!»

Все 89 регионов страны представили свои экспозиции, отражающие уникальный туристический потенциал. Стенд Крыма был оформлен в стиле информационной кампании «Расцветай в Крыму!» и был признан организаторами форума одной из лучших экспозиций. Высокую награду II степени Министерству курортов и туризма Крыма вручил заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

В дни форума на стенде республики было проведено более трёх тысяч консультаций для туристов, собравшихся на отдых в Крым или планирующих путешествие, проводились розыгрыши призов, дегустации и презентации косметической продукции из лаванды, розы и горных трав, желающие также могли пройти диагностику организма.

Кроме того, министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, возглавлявший крымскую делегацию, принял участие в насыщенной деловой программе форума. Пленарное совещание «Открывая Россию: как путешествия меняют страну» модерировали заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития РФ Максим Решетников. Министр принял участие в работе правительственного совещания и расширенного заседания Совета по классификации под руководством Максима Решетникова, поделился опытом Крыма на секции Агентства стратегических инициатив «ПроЕДУ по России! Вкус как стратегия: создание регионами гастрономической идентичности», также представители министерства приняли участие в совещании руководителей профильных пресс-служб регионов. Кроме того, министр провел ряд встреч с представителями гостиничных управляющих компаний, экспертами по классификации и автомобильному туризму.

Министерство курортов и туризма РК в лице министра Сергея Ганзия заключило три соглашения о сотрудничестве — с Кабардино-Балкарской Республикой, Тульской и Калужской областями. Соглашения наполнены практическими шагами уже на ближайшее время. Достигнуты договоренности о проведении Дней Крыма в регионах и организации инфотуров. Коллеги приглашены на форум-выставку «ТуристЭкспо.Крым», которая состоится в преддверии осеннего туристического сезона, с 15 по 17 октября 2025 года, при поддержке Министерства курортов и туризма Крыма в Ялте.

Как отметил министр, стенд Крыма уже традиционно стал яркой цветущей фотозоной, привлекающей гостей. «Сотрудники Министерства, Крымского туристского центра, турфирм, профильных ассоциаций и агропромышленных предприятий консультировали посетителей выставки и было отрадно видеть, как наши гости любят полуостров, с какой теплотой вспоминают свой отдых здесь, оценивают те изменения, которые произошли в Крыму за 11 лет», — сказал он.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК