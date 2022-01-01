реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Экстренное предупреждение ГУ МЧС: в Севастополе ожидается усиление ветра

crimeapress_news



реклама в крыму
Экстренное предупреждение ГУ МЧС: в Севастополе ожидается усиление ветра
фото: pxhere.com

Экстренное предупреждение ГУ МЧС: в Севастополе ожидается усиление ветра

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:01 01.01.2022

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 января ожидается ухудшение погодных условий — усиление ветра.

Облачно. Ночью, днём небольшой дождь. Ветер ночью северный 15-20 м/с, днём 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 6-8ºС, днём 4-6ºС, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают:

  • При штормовом ветре следует воздержаться от посещений улицы. Усиленный ветер может привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закрепленных конструкций. В связи с этим в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также плавать в море. Во избежание чрезвычайной ситуации, особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.
Узнайте больше:  Праздничные дни в Севастополе - мероприятия

При возникновении чрезвычайной ситуации не паникуйте.  Номер службы спасения – «101»!

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.