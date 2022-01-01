Экстренное предупреждение ГУ МЧС: в Севастополе ожидается усиление ветра

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 января ожидается ухудшение погодных условий — усиление ветра.

Облачно. Ночью, днём небольшой дождь. Ветер ночью северный 15-20 м/с, днём 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 6-8ºС, днём 4-6ºС, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.



Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают:

При штормовом ветре следует воздержаться от посещений улицы. Усиленный ветер может привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закрепленных конструкций. В связи с этим в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также плавать в море. Во избежание чрезвычайной ситуации, особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

При возникновении чрезвычайной ситуации не паникуйте. Номер службы спасения – «101»!

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

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