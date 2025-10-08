Экстренное предупреждение: Крым накроют ливни с грозами и ветром

Отмечается, что непогода обрушится на полуостров 9 сентября и задержится на два дня.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 и 10 октября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, — сказано в сообщении.

Спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики и ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта, особенно на участках горных перевалов.

В МЧС призывают жителей и гостей полуострова не находиться в горах и лесах, отказаться от выхода в море и внутренние водоемы, не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям.

Если непогода застала на улице, стоит обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев. Важно не парковать авто вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, под деревьями и проводами.

Водителям во время движения нужно быть предельно осторожными, не превышать скорость и соблюдать правила дорожного движения.

источник: РИА Новости Крым