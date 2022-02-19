Электрические зубные щётки — выбор нужно делать, учитывая нюансы

Насколько важно подобрать по-настоящему свою электрическую зубную щётку? Архиважно! Потому что в противном случае однозначно наживёте проблемы со здоровьем зубов — либо сразу же, либо в отложенной перспективе. В первом варианте неподходящая щётка, как минимум, даст о себе знать повреждёнными дёснами, плохо снятым зубным налётом. Во втором: «щетка не для вас» не будет выполнять своё прямое назначение при видимом благополучии, что, разумеется, в дальнейшем также приведёт к весьма неприятным недугам. К тем же пародонтозу и кариесу.

А может… ну её… в таком случае… эту электрическую щётку, скажете вы? Это точно неверный вывод. Специалисты подчёркивают: на сегодняшний день электрощётки — оптимальный уходовый «инструмент» для зубов. Главное, правильно подобрать его конкретно для себя. Тем более, ассортимент таких товаров весьма обширен. В каталоге Торгового центра в интернете Kaup24.ee об этих приспособлениях для гигиены рта можно не только узнать больше, но и подобрать щётку для покупки. И — да: рынок электрических щёток на месте не стоит. Новинки появляются с завидной регулярностью. И с каждым разом совершенствуются, ведь производители «монтироят» запросы потребителей, расширяя функционал устройств, подстраивая его под решение конкретных проблем потенциальных пользователей.

Итак, на чём же нужно основывать выбор электрической щётки?

Электрические щётки бывают…

На сегодня все электрические щётки подразделяют на три вида:

механические . Принцип их работы элементарно прост: насадка со щетинками приводится в движение электромоторчиком. Движения совершаются в двух режимах: пульсация и вращение очищают зубы, одновременно массируются дёсны. Кому подходят? Да всем… Но стоматологи зачастую их рекомендуют новичкам, переходящим от обычных щёток к устройствам с моторчиком.

. Принцип их работы элементарно прост: насадка со щетинками приводится в движение электромоторчиком. Движения совершаются в двух режимах: пульсация и вращение очищают зубы, одновременно массируются дёсны. Кому подходят? Да всем… Но стоматологи зачастую их рекомендуют новичкам, переходящим от обычных щёток к устройствам с моторчиком. звуковые. Главная «движущая» сила — генератор высоких частот, главный плюс — такие щётки из пасты, воды и воздуха делают идеальную смесь, которая позволяет максимально эффективно прочищать труднодоступные места и промежутки между зубами.

Главная «движущая» сила — генератор высоких частот, главный плюс — такие щётки из пасты, воды и воздуха делают идеальную смесь, которая позволяет максимально эффективно прочищать труднодоступные места и промежутки между зубами. ультразвуковые. Использование ультразвуковой технологии создают волны, которые продуцируют колебания частотой в в 1,6 МГц. Движения настолько быстры, что на глаз их заметить практически невозможно. По словам экспертов, такие щётки обеспечивают максимально эффективную чистку зубов. Причём не только от налёта, но и камня, а заодно и массируют дёсны, и дезинфицируют полость рта в принципе.

Чем ещё отличаются между собой электрические щётки?

комплектацией. Речь идёт о насадках, предназначенных для того или иного вида «работы». Скажем, для деликатной чистки, для полировки зубов, для ухода за коронками и т.д. Их может быть одна или же 10+. Естественно, чем больше насадок, тем дороже будет стоить прибор.

питанием. Щётка может быть «привязана» к базе шнуром, или же работать от аккумулятора.

скоростными режимами.

Здесь также стоит отметить: современные электрические щётки всё больше «обрастают» различными дополнительными функциями. От связи со индикаторов, проверяющих степень изношенности щетины, до функции, которая обеспечивает связь устройства со смартфоном владельца.

Какой электрической щётке отдать предпочтение?

Ну наверняка же это ультразвуковая, раз она такая эффективная? Вовсе нет. Ультразвуковая однозначно — не выбор для тех, у кого стоят коронки, виниры, много пломб. Звуковая волна рано или поздно может выбить их, если дантист сделал своё дело плохо. Тогда может быть приобрести механическую? Если есть воспалительные процессы, то это не самый лучший выбор. Тогда всё-таки звуковую? При повышенной чувствительности такая щётка может доставить немало неприятных моментов.

С большим количеством функций и опций нужна щётка, или же отдать предпочтение простой? С богатой комплектацией в добрую дюжину насадок или же с одной, но «плюс-минус» универсальной?

Рекомендация здесь одна: советоваться со специалистами! Идеально — с лечащим стоматологом. Отлично помогут сориентироваться в ситуации и консультанты специализированных магазинов. Они точно в курсе всех функциональных возможностей той или иной щетки (а их моделей на рынке… буквально… пруд пруди), и помогут сделать корректный выбор, исходя из каждой конкретной ситуации.

Подобрать среди многообразия имеющихся моделей наилучший вариант может каждый. И пользоваться щеткой можно всей семьей, только меняя насадки, для чего на них есть разноцветные ободки. В зависимости от личных предпочтений можно выбрать модели с несколькими возможными уровнями интенсивности работы. Датчики давления предупреждают при слишком сильном нажатии зубной щетки. Встроенный таймер помогает отслеживать необходимое время чистки зубов не менее 2 минут. Щетки с 3D очисткой сочетают вращательно-возвратные и пульсирующие движения, поэтому удаляют больше зубного налета, чем более простые варианты, — отмечают специалисты Торгового центра в интернете Kaup24.ee.

Дорого ли стоят электрические зубные щётки, и стоит ли ориентироваться при выборе прибора на этот параметр? Скажем так: во многом стоимость устройств зависит от их «навороченности». При этом, разумеется, роль играет и такой фактор, как производитель изделия. Совета здесь два:

если только начинаете использовать в процедурах, связанных с гигиеной рта, электрощётки, то лучше стартовать с бюджетных (но качественных!) устройств. Приноровиться, приспособиться к «сотрудничеству» с ними, а уж затем переходить на более дорогие варианты, подбирая их в зависимости из уже сформировавшихся запросов.

покупать устройства в специализированных магазинах, каталоги которых предлагают широкий выбор приборов из разных ценовых категорий. Суть в том, что производителей электрических щёток много, и они конкурируют друг с другом, предлагая потенциальным покупателям максимально богатую линейку моделей. Сравнивая устройства, можно подобрать отличный вариант по функционалу, но и по приемлемой цене тоже.

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