Электроинструменты, деньги и золото. Вороватые родственнички пойдут под суд в Симферополе

В отдел полиции обслуживающий Киевский район города Симферополя поступил ряд заявлений о кражах. В первом случае в полицию обратился мужчина, с заявлениями о том, что у него из дома, путем свободного доступа похищены электроинструменты, сумму причиненного ущерба составила свыше 15 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю по подозрению в совершении данного преступления задержан злоупотребляющий спиртными напитками 37-летний сын потерпевшего. Мужчина, воспользовавшись болезнью отца и тем, что он не может ему физически помешать, решил обогатиться за счет родителя и начал выносить из дома имущество, которое продавал, а денежные средства тратил на приобретение спиртных напитков, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

Во втором случае заявительница, 34-летняя женщина, сообщила, что у нее из квартиры похищены золотые изделия, электроинструмент, а также деньги из сейфа. Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей. Похитителем оказался 27-летний, ранее судимый родственник мужа потерпевшей, который тайно похитив ключи от квартиры, проник в жилище и совершил кражу. Все краденное он сдал в ломбард и комиссионный магазин, а деньги потратил.

Обоим задержанным избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Следователями и дознавателями ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух и пяти лет соответственно.

В случае, если ваша собственность стала предметом кражи, незамедлительно обращайтесь в полицию — вам обязательно помогут.

Телефон дежурной части «102» работает круглосуточно.

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