— Электросамокат чей? Нет никого? Мой будет! Случай в Севастополе

В Севастополе сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже электросамоката и портативной колонки. Как уточнили в городском УМВД, в результате противоправной деятельности злоумышленника потерпевшему был причинён материальный ущерб на сумму более 30 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что 29-летний местный житель оставил на улице без присмотра свой электросамокат вместе с музыкальной колонкой в багажнике и отлучился за покупками в супермаркет. В его отсутствие, находившийся неподалёку прохожий заметил не оборудованное противоугонным тросиком СИМ и, решив, что оно никому не принадлежит, спокойно уехал на нём к себе домой. Обнаружив на прежнем месте отсутствие двухколёсного устройства, потерпевший обратился в полицию, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники отдельной роты ППСП ОМВД России по Гагаринскому району задержали 31-летнего подозреваемого. Он сознался в содеянном и добровольно выдал стражам порядка похищенное имущество. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), ему грозит до пяти лет лишения свободы.