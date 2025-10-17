Электроснабжение в Сакском районе восстановили

Прямо сейчас:
Новости Республики
источник фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:41 17.10.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что работы по восстановлению подачи электроэнергии в ранее обесточенные населённые пункты Сакского района завершены в полном объёме.

Электроснабжение восстановлено, все объекты функционируют в штатном режиме, — заявил Гоцанюк.

По его словам, специалисты оперативно устранили последствия аварии, обеспечив стабильную подачу электроэнергии в сёла Прибрежное, Лесновка, Владимировка, Гаршино, Куликовка, Столбовое и Лушино.

Жителям, столкнувшимся с перебоями или снижением качества электроснабжения, рекомендуется обращаться на горячую линию ГУП РК “Крымэнерго”: 8 (800) 506-00-12. Также доступен номер для СМС-обращений: +7 (978) 993-69-51.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 11

