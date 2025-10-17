Электроснабжение в Сакском районе восстановили

Жителям, столкнувшимся с перебоями или снижением качества электроснабжения, рекомендуется обращаться на горячую линию ГУП РК “Крымэнерго”: 8 (800) 506-00-12. Также доступен номер для СМС-обращений: +7 (978) 993-69-51.

Строительство феодосийской школы на 800 мест планируется завершить до конца этого года

Узнайте больше: Строительство феодосийской школы на 800 мест планируется завершить до конца этого года

По его словам, специалисты оперативно устранили последствия аварии, обеспечив стабильную подачу электроэнергии в сёла Прибрежное, Лесновка, Владимировка, Гаршино, Куликовка, Столбовое и Лушино.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.