Электроснабжение в Сакском районе восстановили

Электроснабжение восстановлено, все объекты функционируют в штатном режиме, — заявил Гоцанюк.
По его словам, специалисты оперативно устранили последствия аварии, обеспечив стабильную подачу электроэнергии в сёла Прибрежное, Лесновка, Владимировка, Гаршино, Куликовка, Столбовое и Лушино.
Жителям, столкнувшимся с перебоями или снижением качества электроснабжения, рекомендуется обращаться на горячую линию ГУП РК “Крымэнерго”: 8 (800) 506-00-12. Также доступен номер для СМС-обращений: +7 (978) 993-69-51.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
