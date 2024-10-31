«Электротехническая» помощь воинам в зоне СВО от минпрома и предприятий Крыма

Сотрудники минпрома Крыма совместно с промышленными предприятиями полуострова собрали и передали гуманитарную помощь на фронт. Переданная предприятиями продукция подходит для подключения электрокоммуникаций: розетки, выключатели, кабельная продукция, лампы, автоматические выключатели, металлические щиты, а также водонагреватели электрические, пушки тепловые, смесители для раковин и прочее.

Поддержка бойцам, находящимся в зоне СВО, в виде гуманитарной помощи, осуществляется на постоянной основе, сотрудники минпрома и промышленные предприятия не остаются в стороне и стараются внести свой посильный вклад в нашу победу. Благодарим всех, кто на системной основе участвует в сборе помощи для наших защитников. Желаем бойцам крепкого здоровья и успехов, — отметили в министерстве промышленной политики РК.