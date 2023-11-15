Елена Гапешина из Севастополя – призер чемпионата России по боксу-2023. Взяла серебро

Мастер спорта международного класса Елена Гапешина из Севастополя стала серебряным призером чемпионата России по боксу среди женщин. Соревнования 3-11 ноября прошли в столице Башкортостана – Уфе.

Воспитанница СШОР № 4 (тренер – Руслан Давиденко) поднялась на пьедестал почета в весовой категории до 75 кг. Елена Гапешина провела в Уфе три боя: в двух одержала победы единогласным решение судей, а вот в финале, к сожалению, по очкам уступила Анастасии Шамоновой из Краснодарского края, — сообщает «Крымский спорт».

Отметим, что всего в чемпионате приняли участие 174 спортсменки из 49 регионов РФ. Были разыграны 12 комплектов наград.

источник: «Крымский спорт»