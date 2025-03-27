Елена Ильиных. Самая красивая фигуристка и олимпийская чемпионка

Занятия в школе «Москвич» под руководством Натальи Дубинской пошли на пользу Елене – уже в 10-летнем возрасте она подавала большие надежды, а в ее арсенале находился запас тройных прыжков. Однако Ильиных продолжало тянуть в сторону танцев на льду, которые ей казались завораживающими и красивыми.

В 2005 году амбициозная спортсменка все же добилась своего – под руководством Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой Елена начала свою карьеру в парном фигурном катании. Ее первым напарником стал Никита Кацалапов, который ранее также подавал большие надежды по одиночникам. Парное фигурное катание — популярная дисциплина, на которую можно не только заключить пари, но и получить фрибет за регистрацию.

Долго и плодотворно просуществовать их дуэту было не суждено – Никита и Елена не могли освоить новые элементы и техники совместно, хотя поодиночке у них это получалось на высшем уровне. Постоянные ссоры и взаимные упреки стали причиной их расставания менее чем через год.

После неудачного опыта совместных выступлений с Кацалаповым Елена на короткий срок составила тандем с Иваном Букиным, но и эта попытка не увенчалась успехом. Ильиных приняла решение кардинально изменить подход к делу, и перебралась в США. Там ее тренерами стали Марина Зуева и Игорь Шпильбанд.

В США Ильиных так и не удалось найти себе нового партнера, но работа под руководством новых наставников продлилась долгие два года. Все изменила поездка в Москву в 2008 году – во время обычного похода в ледовый дворец Елена встретила Кацалапова, который на протяжении всего времени пробовался в паре с разными девушками, но так и не нашел себе подходящего партнера.

Осенью того же года Ильиных и Кацалапов вновь воссоединились, на этот раз под зорким взглядом новых наставников Олега Волкова и Александра Жулина. На этот раз союз двух бывших одиночников превзошел все ожидания – после четвертого места на первенстве России среди юниоров пара одержала убедительную победу в финале Кубка России.

Успехи на внутренней арене Елена и Никита смогли перенести на международный уровень. В течение 2009 года Ильиных и Кацалапов одержали несколько побед на этапах Гран-При среди юниоров, завоевали серебряные медали первенства России и финала Гран-При в Японии, а также с большим отрывом выиграли золотые медали на ЧМ в Гааге.

Это был важный шаг в преддверии Олимпийских игр. Под руководством нового наставника пришли первые успехи – бронза на Гран-при Японии и третье место на чемпионате Европы. На мировом первенстве Ильиных и Кацалапов стали лучшей российской парой, заняв итоговую пятую строчку.

Сезон 2012/2013 выдался для молодого дуэта богатым на трофеи. На домашнем этапе Гран-при Елена и Никита остановились в шаге от золотой медали, уступив лишь канадской паре Вертью/Моир. Драматично сложились соревнования в Японии, где после первого этапа российские фигуристы занимали третью строчку. Ильиных в самый разгар турнира отравилась, но решила продолжить выступления. Как итог – второе место и путевка в финал чемпионата.

Финал Гран-при проходил в Сочи, но для Елены и Никиты соревнования не принесли радости – шестое итоговое место. Реабилитироваться за неудачу пара смогла на чемпионате России (серебро) и чемпионате Европы (серебро). На мировом первенстве дуэт Ильиных и Кацалапова вновь ждала неудача – девятая строчка и серьезное отставание от лидеров.

Олимпийский сезон для уже опытной пары начался неоднозначно. Несмотря на три серебряных медали на Гран-при во Франции, чемпионате России и Европы, Елена и Никита допустили несколько серьезных ошибок и самолично себя лишили наград высшей пробы.

На чемпионате мира в Японии в СМИ появилась информация о том, что это последний совместный турнир новоявленных олимпийских чемпионов. По словам самой Елены, в тот момент она находилась на грани нервного срыва, но их тренер Николай Морозов всячески опровергал эти слухи. На самих соревнованиях пара допустила серьезную ошибку, которая не позволила подняться на пьедестал почета. Так и завершилась славная страницы совместных выступлений Ильиных и Кацалапова, которые официально объявили о прекращении сотрудничества.

Новым партнером Ильиных стал Руслан Жиганшин. Результатом их совместной работы стали несколько призовых мест на различных Гран-при и региональных соревнованиях. Однако добиться чего-то большего на европейской и мировой арене так и не удалось. Спустя три сезона напарник Елены принял решение завершить профессиональную карьеру. Уроженка Актау не появлялась на льду почти два года, после чего сама объявила об уходе из большого спорта.

Елена могла найти себе новую пару и продолжить выступления на высочайшем уровне, однако череда неудач и личные проблемы стали причиной завершения карьеры. Как бы то ни было, Ильиных останется в памяти поклонников фигурного катания как очень яркая личность, которая своими достижениями доказала профессионализм и любовь к спорту.

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